Rusia cere Americii să distrugă scutul antirachetă din România. Meleșcanu: O găselniță

În replică, ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a reafirmat că facilitatea de la Deveselu are un rol strict defensiv iar acuzațiile legate de posibilitatea folosirii acestei baze pentru lansarea de rachete nucleare este „o găselniță” folosită de Rusia pentru a justifica construcția de rachete care încalcă prevederile tratatului INF.



„Povestea că s-ar putea pune pe rampele de la Deveselu rachete de croazieră cu încărcătură nucleară e pur și simplu o găselniță care nu are niciun fel de bază”, a spus Meleșcanu, într-o intervenție telefonică la Antena 3.



Prin aceste acuzații, Rusia „caută argumente prin care să justifice producția” de noi rachete „care creează un pericol real și nu vorbesc doar pentru România”, a spus acesta.



Baza de la Deveselu este pur defensivă, a continuat Meleșcanu, care a precizat că se dorește crearea unui „basm potrivit căruia Rusia e într-o stare de asediu și trebuie să facă tot ce este posibil pentru a se apăra”.

Rusia a suspendat Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare (INF), semnat în epoca Războiului Rece, după ce secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a anunțat vineri retragerea Statelor Unite din tratatul de dezarmare nucleară.

”Partenerii americani au declarat că au suspendat participarea la acord, o suspendăm și noi”, a spus Vladimir Putin într-o întâlnire cu ministrul de externe și cu cel al apărării, transmisă la televiziune.

Putin a anunțat că Rusia va începe să lucreze la dezvoltarea de noi rachete, inclusiv hipersonice, și le-a cerut miniștrilor să nu demareze negocieri de dezarmare cu Washingtonul.

Americanii au luat decizia după ce au acuzat Rusia că încalcă prevederile Acordului din 1987.

Rusia condamnă NATO pentru dezmembrarea INF, din cauza sistemelor balistice amplasate în România și a celor care vor fi amplasate în Polonia.

”Din nefericire, state membre NATO au demonstrat că nu sunt pregătite pentru un dialog substanţial pe tema sistemelor balistice Mk-41, care sunt amplasate în România şi urmează să fie amplasate în Polonia anul viitor prin încălcarea Tratatului INF. Aceste instalaţii fac parte din sistemul balistic NATO, astfel că Alianţa este responsabilă direct de distrugerea Tratatului INF", a comunicat luni seară Ministerul rus de Externe, citat de agenţia Tass.

