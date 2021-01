Şeful DSU s-a vaccinat anti-COVID. Arafat: ”Foarte uşor a fost. Eu mă vaccinez sezonier antigripal!”

Acesta a explicat că a fost foarte uşor vaccinul, în contextul în care se vaccinează sezonier împotriva gripei, iar rapelul îl va face pe 1 februarie. Arafat a mai spus că nu ar recomanda oamenilor să se vaccineze, dacă el nu s-ar vaccina.

„Vor continua colegii noştri să vină în următoarele zile. E un gest de normalitate. Noi am făcut un pas acum şi abia am aşteptat să ajung ssă pot să mă vaccinez şi am promis public că fac acest lucru şi mă bucur că l-am făcut. Nu am recomanda oamenilor să se vaccineze, dacă noi nu ne-am vaccina. Vaccinul e voluntar, nu e obligatoriu. E considerat vaccin sigur, e gratuit. Dacă reuşim toţi să îl facem, reuşim să ajungem cât mai repede către o situaţie de normalitate. Îndemnul meu către oameni e să nu asculte toate aceste ştiri nefondate despre vaccin şi să asculte toate indicaţiile oficiale despre vaccin. Mai avem o doză de făcut pe 1 februarie, doză de rapel. Foarte uşor a fost. Eu mă vaccinez sezonier antigripal”, a afirmat Raed Arafat, luni după ce a făcut vaccinul anti coronavirus.

Întrebat care este mesajul său pentru cadrele medicale care nu vor să se vaccineze, Arafat a răspuns: „Trebuie să vedem în primul rând care sunt motivele. Întotdeauna când calculăm dozele trebuie să împărţim la doi, pentru că există rapel”.

„Cei care amână, care nu vor să se vaccineze au varii motive. Poate unii vor să mai aştepte, poate unii vor să mai vadă, poate au ascultat păreri şi au încredere în ele. Eu recomand să ne vaccinăm, iar apoi să ne întoarcem la o viaţă cât mai aproape de normal. Pentru mine campania merge bine. Nu stăm cel mai bine în Europa, dar nici cel mai prost. Stăm bine. Vor mai fi înfiinţate centre. Vor fi plătiţi medicii de familie ca să participe la vaccinare. Nu ştiu cifrele exacte, dar mâine o să aveţi briefingul de la colegii care se ocupă de campania de vaccinare. La etapa a doua, care va începe cât mai curând, vor începe cu persoanele în vârstă, persoanele cu vulnerabilităţi şi apoi personalul esenţial din diferite instituţii, activităţi esenţiale în societate”, a adăugat Arafat, potrivit News.ro.