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Şeful Statului Major al Forţelor Navale, despre dronele distruse în zona Neptun Deep: Au fost drone ruseşti

| 12 aug, 19:15

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait, a afirmat că dronele descoperite şi distruse în Marea Neagră, în zona Neptun Deep, au fost de provenienţă rusească. El a precizat că, până în prezent, au fost descoperite şi distruse 159 de mine marine în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest.

 

”Am avut informaţiile respective primite pe sistemul de informare existent în România, în cadrul interinstituţional, şi am acţionat împreună cu o capabilitate a Gărzii de Coastă Constanţa, cu o platformă navală, cu o navă împreună cu echipa de scafandri de luptă EOD din cadrul Forţelor Navale Române. MRCC Constanţa este cel care a transmis prima informaţie către Forţele Navale Române. Avem o procedură pe care o avem în aplicare, în rutina zilnică, săptămânală, pentru astfel de acţiuni. S-a acţionat cu profesionalism. Distanţele la zona economică exclusivă, raionul Neptun Deep, zona aceasta platformei Neptun Alpha, unde s-a desfăşurat acţiunea militară de ieri, este la o distanţă apreciabilă. Sunt 80-90 de mile marine, 100 de mile marine, sunt aproape 200 de kilometri”, a declarat şeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait, miercuri, într-o conferinţă de presă.
Întrebat ce fel de drone au fost, Mihai Panait a răspuns: ”Au fost drone Gerbera, drone ruseşti. Doar acestea sunt cunoscute a fi de producţie rusească”.
Mihai Panait a afirmat că 159 de mine marine au fost distruse în bazinul Mării Negre.
”Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite şi distruse în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest a Mării Negre. Alături de acest pericol, care este primul pericol din punctul nostru de vedere, al specialiştilor din cadrul Forţelor Navale Române, cel de-al doilea este cel al dronelor aeriene căzute în număr mare, cu fragmente sau intrate în spaţiul aerian căzute pe teritoriul României, în zona de responsabilitate fluvială, în Delta Dunării. Şi cel de-al treilea pericol, care a apărut cu preponderenţă în ultimii doi ani, este cel al dronelor de suprafaţă, care plutesc, sunt în derivă sau acţionează în acest război din proximitate şi fără să se poată anticipa ele ajung şi în zona de responsabilitate a României, în zona economică exclusivă”, a adăugat Mihai Panait.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţa că două drone tip Gerbera au fost distruse, marţi după-amiază, de scafandrii Armatei Române în zona economică exclusivă, în zona Neptun Deep. El arăta că MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparţin. Ministerul Apărării preciza că au fost găsite două sisteme aeriene fără pilot, posibil cu încărcătură explozivă, precum şi o aripă provenită de la o dronă, fragmentul, care nu prezenta risc pirotehnic, fiind preluat la bordul navei Gărzii de Coastă.

 

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