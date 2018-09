Semnal că proiectul "Ierusalim", promovat de Dragnea, e îngropat

"Am discutat cu ministrul de externe Meleșcanu și cu Bogdan Aurescu, din partea președintelui și amândoi ne-au dat asigurări că România își respectă în continuare angajamentele față de legea internațională și față de soluția celor două state. Partea română ne-a asigurat de asemenea că dosarul Ierusalim este unul negociabil. Am convenit să lucrăm împreună și să îmbunătățin relațiile bilaterale", a declarat ambasadorul palestinian la Bucureşti, pentru RFI.

"Din moment ce am fost asigurați că nu se schimbă nimic, am decis să continuăm parteneriatul", a mai adăugat oficialul, subliniind încă o dată: "am primit asigurări ferme de la domnul Meleșcanu și de la Bogdan Aurescu și pentru noi asta contează cu adevărat".

