Sighiartău: ”Este nevoie de o schimbare la vârful PNL. Orban şi-a atins limitele!”

El a afirmat că în partid există "o grupare reformistă", care doreşte "o schimbare de abordare şi o întinerire a PNL".



"Eu cred că este nevoie de o schimbare la vârful PNL, pentru că vedem că lucrurile nu au funcţionat în ultimul an de zile, mai ales în perioada guvernării Orban când deciziile au fost luate discreţionar, când au fost promovaţi oameni pe bază de loialitate şi nu de competenţe, când au fost numiţi secretari de stat, şefi de agenţii oameni care nu aveau nicio legătură cu profesia pentru care au fost numiţi, iar, mai mult decât atât, toate aceste numiri nu au fost trecute prin filtrul comisiilor de specialitate ale PNL sau prin Biroul Permanent Naţional", a spus Sighiartău, pentru AGERPRES.



În opinia sa, au fost făcute mai multe greşeli şi nu a existat nicio consultare în interiorul partidului, motiv pentru care pledează pentru o nouă echipă de conducere a PNL.



"Bineînţeles că aceste lucruri ne-au afectat extrem de mult şi, din păcate, chiar dacă am pierdut alegerile, noi nu am avut nici până în acest moment o analiză serioasă cu privire la ceea ce s-a întâmplat în ultimul an de zile şi, până la urmă, din ce cauză am ajuns aici, pentru că PNL avea toate premisele să se claseze pe primul loc, veneam după un an extrem de bun, după alegerile europarlamentare şi prezidenţiale, dar au fost mai multe greşeli care s-au făcut şi, mai mult decât atât, nu a fost nici măcar o consultare în interiorul partidului cu factorii de decizie, cu oamenii care au rezultate remarcabile în plan administrativ şi am ajuns într-un blocaj şi, din punctul meu de vedere, este clar că este nevoie de o schimbare şi este nevoie de o echipă care să conducă PNL, de oameni performanţi, de oameni care sunt certificaţi de către români", a explicat liberalul.



Potrivit lui Sighiartău, Ludovic Orban "şi-a atins limitele". "Domnul Orban are meritele lui, dar şi-a atins limitele şi, odată ce a început să marginalizeze oameni ca Boc, Bolojan, Rareş (Bogdan - n.r.) în actul guvernamental şi a luat deciziile discreţionar doar cu nişte consilieri de-ai dânsului care îi sunt doar loiali şi nimic mai mult, atunci normal că s-a rupt acest fir pe care PNL l-a construit din 2017, când am spus foarte clar că vrem să reformăm ţara, să dezvoltăm România şi vrem să o dezvoltăm pe premisele celor care reuşit la nivel local, care au promovat oameni competenţi în administraţiile lor locale, care au muncit şi care au pus fiecare oamenii la locul lor în funcţie de competenţe. Acest lucru nu s-a întâmplat în ultimul an de guvernare. Mai mult decât atât, au fost şi câteva decizii privind traseismul şi au fost câţiva oameni veniţi din alte partide care au afectat credibilitatea PNL şi eu, ca om tânăr, care cred în schimbarea României şi care îmi doresc să avem o altfel de politică după 30 de ani, nu sunt de acord cu felul acesta de abordare şi consider că trebuie o schimbare totală la vârful PNL", a argumentat secretarul general al PNL.



El pledează pentru organizarea unui Congres ordinar al PNL, "faţă în faţă", în lunile iunie, iulie.



Sighiartău a adăugat că în PNL există o "grupare reformistă" din care fac parte Emil Boc, Ilie Bolojan, Ioan Popa, Romeo Dunca, Gheorghe Falcă, Florin Roman, Alina Gorghiu, care doreşte "o schimbare de abordare şi o întinerire a PNL".



"Avem foarte mulţi reprezentaţi ai PNL, avem şi un prim-ministru care este provenit şi susţine gruparea aceasta reformistă, în sensul că îşi doreşte şi el o schimbare de abordare şi o întinerire a PNL. Din punctul meu de vedere, există oameni care vor susţine această grupare reformistă, pentru că oamenii sunt nemulţumiţi la firul ierbii de ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp", a susţinut liberalul.



El a precizat că în următoarele săptămâni această echipă va face o propunere de candidat pentru funcţia de preşedinte al PNL.



"În următoarele săptămâni se va degaja o variantă pentru funcţia de candidat la preşedinţia PNL. După discuţii cu colegii, cu membrii PNL vom consulta partidul şi vom vedea care este cea mai bună variantă pentru PNL", a spus Robert Sighiartău.

