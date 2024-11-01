Simonis (PSD Timiș) respinge acuzele USR că vrea să preia puterea în tot județul: 'E semn al disperării'

Liderul administrației județene enumeră, într-o postare pe pagina sa de Facebook, mai multe proiecte cu finanțări europene și din bugetul propriu al Consiliului Județean Timiș, aflate în derulare sau aproape finalizate, în mandatul său, acuzând administrația USR a municipiului Timișoara că nu a inițiat în cei șase ani de guvernare locală niciun proiect semnificativ.

Totodată, Simonis le reamintește reprezentanților USR că până în alegerile din 2028, ambele formațiuni trebuie să conlucreze pentru binele comunității.

'Am văzut declarațiile liderilor USR Timiș legate de un asalt al meu asupra Timișoarei. Este încă un semn al disperării, o încercare de a masca incompetența în spatele unor figuri de stil. Ca de obicei, USR lansează acuzații fără fundament. Care este asaltul? În ce condiții are loc? Care sunt faptele 'comise'? Întrebări la care niciun usr-ist nu are răspuns, iar atacul lor este doar, ca să citez dintr-un lider național al USR, un 'mișmaș' de marketing politic. Dacă USR consideră un atac asupra Timișoarei și a Timișului faptul că realizăm Institutul Regional de Oncologie, Stadionul Dan Păltinișanu, Centrul de Mari Arși, Centura de Vest, Centrul de Recuperare Medicală de la Lovrin, Centrul pentru Tinerii cu Adicții de la Ciacova, cofinanțarea la Stadionul Eroii Timișoarei, Complexul Timiș 4 All, Școala Dumitru Ciumăgeanu, parteneriatele cu zeci de primării din Timiș, atunci, da, au dreptate și îmi asum asaltul asupra Timișoarei și a Timișului. Pentru că dincolo de comunicate de presă care dau bine la propriul electorat, usr-iștii nu au livrat niciun proiect major în cei șase ani de când 'domnesc' în oraș. Nu o să mă scuz pentru proiectele prin care dezvoltăm Timișul și Timișoara, chiar dacă acestea supără așa-zisa elită usr-istă. Înțeleg că politrucii din USR se pregătesc pentru campania electorală din 2028, dar până atunci trebuie să colaborăm în interesul timișorenilor', a afirmat Alfred Simonis.

Viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Timișoara, Ruben Lațcău, a declarat, în cadrul Conferinței Județene a USR Timiș, că 'Alfred Simonis urmărește ca PSD să preia toată puterea, economică, socială și politică din județ și să transforme Timișul într-un baronat PSD după formula altor județe dominate de PSD'. El a adăugat că 'acțiunile PSD reprezintă un atac asupra valorilor Timișului și Timișoarei', afirmând și că social democrații 'au călcat in picioare votul timișorenilor și acum vor toată puterea în stat și capturarea fiecărui județ din România', potrivit unui comunicat al USR Timiș.