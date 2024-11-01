Simonis (PSD Timiș): Susțin un candidat PNL-USR la Primăria Timișoara dacă provine din PNL

Simonis a subliniat că există o presiune a liderului PNL Arad, Gheorghe Falcă, asupra liberalilor timișeni.

'Știm cu toții că este un adevărat desant la adresa PNL Timiș pentru a accepta propunerile USR, care sunt: 'dați-ne nouă tot, iar voi să ne votați!'. Știu că există un asediu din partea președintelui PNL Arad, Gheorghe Falcă, să accepte aceste condiții fără niciun avantaj politic pentru PNL Timiș, O capitulare în fața USR, pentru că domnia sa vrea să salveze situația politică de la Arad. În Arad, PNL să ia totul, iar USR să ia Primăria Municipiului Timișoara. Face acest lucru de mult timp, să tranzacționeze Timișoara în interesele sale, inclusiv PNL Timiș. Nu e treaba mea, dar avem totuși un protocol politic și administrativ de colaborare cu PNL la nivelul județului Timiș, pe care dorim să-l menținem, așa cum l-am negociat în 2024 (...)', a detaliat Alfred Simonis, într-o conferință de presă.

Președintele PSD Timiș a reamintit că oferta sa este de a susține un candidat PNL Timiș la alegerile parțiale, indiferent de conducerea de la București a liberalilor.

'Sunt dispus să merg chiar mai departe și dacă toată lumea dorește ca PNL și USR să fie în alianță (pentru Primărie Timișoara, n.r.), să fim și noi (PSD, n.r.) și sunt dispus să susțin și eu candidatul USR și PNL la alegerile parțiale la Primăria Timișoarei, dar să fie din PNL. Dacă tot se dorește o alianță și se dorește îngenuncherea unui adversar politic (PNL, n.r.), cred că e o propunere mai bună ca oricare alta. Să nu ne mai certăm (...)', a explicat Alfred Simonis.

El a mai punctat și că PSD poate veni și cu un candidat propriu, excluzând categoric varianta ca el să fie candidatul.