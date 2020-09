Soția unui deputat PSD, directoare de școală, s-a infectat cu COVID-19

Soţul acesteia, deputatul PSD Ioan Roman, s-a autoizolat la domiciliu începând de sâmbătă.

Inspectorul şcolar general Virgil Blage a declarat, pentru AGRRPRES, că, "la iniţiativa primarului din comuna Cefa, întregul personal din singura şcoală gimnazială din Cefa, a fost testat, în urma căruia doamna director şi un îngrijitor a fost confirmată pozitiv. Ceilalţi membri ai personalului îşi vor putea desfăşura activitatea în mod normal, începând de mâine, după ce în week-end şi în cursul zilei de luni s-au efectuat dezinfecţiile necesare".

La această şcoală sunt 182 de copii şi 22 de cadre didactice şi personal auxiliar.

Potrivit lui Virgil Blage, este singura şcoală din Bihor unde anul şcolar nu a debutat pe 14 septembrie. Dintr-un număr total de 83.094 de elevi în Bihor, au fost prezenţi la şcoală, în total, 81.517, din care fizic au fost 71.108, iar 10.065 au frecventat cursurile online.

Directoarea Alexandra Roman a declarat luni, pentru AGERPRES, că toţi profesorii şi angajaţii şcolii s-au testat, săptămâna trecută, la sugestia primarului din Cefa, Dumitru Bărnău, după ce au aflat că un profesor intrase în contact cu o mătuşă confirmată cu noul coronavirus.

"E o situaţie cam ciudată. Norocul meu e că sunt asimptomatică. Noi am decis să ne testăm, pentru că în şcoală avem un profesor care cu câteva zile înainte de a începe activitatea la şcoală, în perioada 1-14 septembrie, a venit în contact cu o mătuşă confirmată cu COVID-19. Am zis să stea acasă, să-şi facă testul. Oricum nu ne văzuserăm prea mult, eu lucrez la etaj, nu am prea intrat în relaţie. Am avut apoi o şedinţă de consiliu de administraţie cu domnul primar şi pentru că fiind probabil şi alte cazuri, domnul primar ne-a propus să ne testăm toţi, că ne ajută el cu decontarea testelor. Asta ca să îi liniştim pe părinţi, înainte de începerea şcolii. Făcusem deja dezinfecţia şcolii şi mă gândeam să mai facem una chiar înainte de a veni copiii. E foarte interesant. La testare, colegul meu cu mătuşa care e diabetic, hipertensiv şi obez a ieşit negativ, iar eu şi un îngrijitor, pozitiv. Colegul meu - spunea doctoriţa de la UPU - dacă ar avea COVID-19, ar fi fost deja internat la ATI de cel puţin două zile", a declarat Alexandra Roman.

Ea a mai menţionat pentru AGERPRES că a preferat să se izoleze la Oradea, în apartamentul fiicei sale, de unde conduce treburile şcolii, iar soţul ei, deputatul Ioan Roman, şi el asimptomatic, s-a autoizolat la domiciliul din Cefa.