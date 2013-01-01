Sorin Grindeanu: Sunt cel puţin 100 de entităţi ale statului care vor dispărea
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că peste o sută de entităţi ale statului vor dispărea în urma reformei în instituţii şi în companiile de stat şi i-a cerut vicepremierului Marian Neacşu, ministru de Interne, să fie fără milă.
"Săptămâna viitoare, luni, Marian Neacşu va ieşi cu primul draft legat de desfiinţare, comasare, reorganizare a instituţiilor şi companiilor de stat. I-am cerut, asta a fost la nivel personal, să fie fără milă. Fără milă", a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, liderul PSD, Sorin Grindeanu.
El a anunţat că "pe puţin 100 de entităţi ale statului vor dispărea".
"Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituţii care se calcă pe picioare. Dau exemplu la Ministerul Transporturilor. Prin PNRR, domnul Ghinea a considerat necesar să avem o nouă companie care se cheamă CNIR, care face exact acelaşi lucru ca şi CNAIR-ul. Doar că acum trebuie să avem două instituţii. Nu văd de ce. (…) Eu vă asigur, nu o să intru în detalii, o să intre Marian Neacşu şi o să facă o primă prezentare, că pe puţin 100 de entităţi ale statului care vor dispărea", a precizat Grindeanu.
Liderul PSD susţine că Ilie Bolojan a pus populaţia să facă sacrificii, dar că a venit timpul "să punem statul la treabă".
"Asta se va întâmpla. Iar acest lucru e nenegociabil. Aceste lucruri le-am prezentat şi prim-ministrului, fiindcă până la urmă e cel care decide, conduce guvernul, a fost absolut de acord. I-am prezentat aceste lucruri şi preşedintelui Nicuşor Dan, de asemenea a fost de acord", a adăugat Sorin Grindeanu.
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