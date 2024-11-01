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Tanczos Barna: Indiferent de situația politică din țară, apărarea intereselor fermierilor este pe primul loc

| 22 iun, 20:18

România atrage atenția Comisiei Europene să flexibilizeze măsurile care vizează statutul de specie strict protejată a ursului brun, pentru a putea implementa măsurile de management adaptate situației din România, semnalează ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, pe pagina sa de Facebook.

 

Acesta participă, luni și marți, la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), de la Luxemburg, după ce România și Slovacia au transmis o poziție comună prin care solicită Comisiei Europene inițierea unui proces de evaluare a unei flexibilități sporite în regimul strict de protecție aplicabil populațiilor de urs brun care au atins și mențin pe termen lung o stare favorabilă de conservare.
'Indiferent de situația politică din țară, apărarea intereselor fermierilor este pe primul loc. Aici, la Luxemburg, unde avem întâlnirea miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, se discută două elemente foarte importante. Un element important pentru România va fi pe ordinea de zi și anume problemele legate de atacurile urșilor care pun în pericol nu doar agricultura, nu doar culturile, nu doar animalele ci și viața oamenilor. (...) Trebuie continuate discuțiile cu comisarul pe mediu pentru a vedea care sunt soluțiile la această problemă. România cere în mod expres să flexibilizăm aceste măsuri care vizează statutul de specie strict protejate în toată Uniunea Europeană, pentru că nu sunt la fel toate țările și nu este aceeași situație în Italia, în Spania și în România, unde avem peste 10.000 de urși', a spus Tanczos Barna.
El a adăugat că, tot în Luxemburg, se va discuta cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, pentru găsirea de soluții de ieșire din criza generată de blocarea exporturilor de ovine.
'Din cauza pestei micilor rumegătoare, exportul a fost interzis nu doar în Europa, în Uniunea Europeană, pentru România, ci și în alte state terțe. Această interdicție pune în pericol soarta sectorului. Azi dimineață, la Bruxelles, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, s-a întâlnit cu conducerea Direcției de specialitate de la Comisia Europeană pentru a analiza situația creată. A prezentat alternativele pentru a ieși din această criză, situație datorată pe de o parte autorităților, pe de altă parte, creată în urma mișcărilor de animale necontrolate din țară', a arătat ministrul.
El susține că, începând din această săptămână, vor putea avea loc întâlniri la nivelul experților comisiei la care să participe și România.
'Indiferent de ce se întâmplă la nivelul Guvernului, indiferent ce se întâmplă în Parlament, noi trebuie să căutăm și să găsim soluții pentru fermieri, indiferent de criza politică care, din păcate, persistă în România', a mai afirmat Tanczos Barna.

 

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