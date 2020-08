Tătaru: ”Ne aşteptăm la o scădere a numărului de cazuri, dar nu foarte rapidă!”

"Ne aşteptăm la o scădere a numărului de cazuri, nu foarte rapidă, dar va fi o scădere de la o săptămână la alta. Am simţit acest lucru în ultimele două săptămâni, dar nu am scăpat de pericol", spune el. Totodată, Tătaru precizează că, în prima perioadă pandemică, din cei peste 83.000 de bolnavi, 5.105 au vârste până în 19 ani, menţionând că se face o evaluarea a spitalelor pentru copii pentru "a avea la un moment dat paturi pentru patologia COVID pentru cei sub 19 ani".

"Suntem pe un platou de stabilizare şi vom avea în următoarea perioadă zile cu un număr mai mare de cazuri noi, de la o zi la alta, şi zile cu un număr mai mic. Astăzi am avut 1.504 de cazuri noi, într-un context în care avem şi 492 de cazuri la Terapie Intensivă, dar am avut şi 25.000 de teste. Din aceste 25.000 de teste, 15.000 au fost cele în cadrul anchetelor epidemiologice şi 10.000 au fost la cerere. 15.000 este şi numărul cel mai mare din ultima perioadă din anchete epidemiologice", a afirmat, joi, la Digi 24, Nelu Tătaru.

El a spus că se menţin focarele din judeţele Bacău, Bihor, Vaslui, Iaşi, Prahova, Ilfov şi din Bucureşti.

"Acest număr de cazuri este în directă relaţie cu transmiterea comunitară, transmiterea comunitară în directă relaţie cu păstrarea unor reguli şi principii de prevenţie. Repet, de câte ori este nevoie, că încă nu am scăpat, purtăm în continuare mască chiar dacă mulţi dintre concetăţenii noştri, mai ales în zonele turistice, au uitat de această mască şi au uitat de distanţarea fizică", a punctat ministrul Sănătăţii.

Tătaru a mai spus că reluarea unor activităţi trebuie să ţină cont de reguli.

"Odată cu terminarea sezonului estival, răcirea vremii în anumite regiuni turistice, cum ar fi, eu ştiu, munte sau Braşovul, unde am fost noi astăzi, fac necesare şi din punct de vedere economic alte măsuri de revenire la activitate. Dar discuţiile care le-am avut ieri cu HoReCa, sub coordonarea primului-ministru (...) au lăsat anumite deschideri spre reluarea activităţii, în contextul în care vor fi nişte respectări riguroase ale anumitor reguli. Nu sunt alte reguli, sunt aceleaşi reguli, dar noi sperăm ca de această dată respectarea să nu lase de dorit”, a afirmat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă ne putem aştepta şi la o scădere a numărului de cazuri, Tătaru a explicat: "Ne aşteptăm la o scădere a numărului de cazuri, nu foarte rapidă, dar va fi o scădere de la o săptămână la alta. Am simţit acest lucru în ultimele două săptămâni, dar nu am scăpat de pericol, ca să spun aşa. Condiţiile rămân aceleaşi şi, repet, nu în spital se tranşează această pandemie, se tranşează în prespital, acolo unde o respectarea a regulilor duce la scăderea tranmsmiterii în comunitate".

Tătaru a spus că există capacitate pentru Terapie Intensivă, dar există şi transmitere în comunitate.

"Avem în acest moment în jur de 1.050 de paturi de Terapie Intensivă COVID complet utilate, dedicate patologiei COVID. Avem până în 500 de cazuri zilnic aflate în această Terapie Intensivă şi până în 150-170 de cazuri care necesită ventilaţie mecanică invazivă", a precizat el.

Ministrul Nelu Tătaru a meniţionat că, în prima perioadă pandemică, din cei peste 83.000 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, 5.105 au vârste până în 19 ani.

"Dintre aceştia, 1.978 sunt până la vârsta de 9 ani, iar 3.127 de la 10 la 19 ani. Noi avem paturi de spitalizare dedicate pentru patologia infantilă, dar trebuie să avem la fel grijă pentru a nu ajunge în cazul în care copiii să ajungă la spitalizare. După cum ştim, copiii sunt purtători, sunt transmiţători foarte buni, patologia până în zece ani este foarte rar întâlnită, dar ne meţinem şi ne lăsăm acea amplitudine în care să avem şi o evaluare a spitalelor de copii pentru a avea la un moment dat paturi pentru patologia COVID pentru cei sub 19 ani", a mai afirmat Tătaru.