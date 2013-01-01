Ștefan Pălărie (USR): Constituția să nu mai poată permite existența unor sisteme de pensii speciale

'Pentru momentul de față discutăm de o decizie a CCR privitoare la procedură. Motiv pentru c are, dacă chestiunea este de procedură, este simplu. Guvernul își poate asuma răspunderea pe un nou pachet de legi de reformă a pensiilor magistraților, asigurându-se că toți termenii procedurali sunt respectați de data aceasta. Dacă e o chestiune de fond, și ne așteptăm pe viitor că e posibil că de data aceasta CSM, cel care trebuia să dea acel aviz în speța de față, o să vină cu o nouă sesizare și va fi respinsă pe fond, așa cum spuneam mai devreme, reforma nu poate fi oprită. Motiv pentru care USR propune, inclusiv dacă acest lucru este necesar, modificarea Constituției. La asta ne referim când discutăm despre referendum, modificarea Constituției în așa fel încât Constituția să nu mai poată permite existența unor sisteme de pensii speciale pentru bresle, categorii și caste', a spus Pălărie la Palatul Parlamentului, întrebat cu ce propuneri merge USR în coaliție în privința reformei pensiilor magistraților.

El a adăugat că sunt posibile în următoarea perioadă negocieri cu reprezentanții CSM în privința noului proiect de lege care va fi inițiat de coaliție.

'Vor exista cu siguranță noi consultări. Ceea ce n-aș vrea însă să se înțeleagă de către cetățenii care astăzi sunt extrem de revoltați de decizia pe care au văzut-o în spațiu public, și anume la un scor extrem de strâns fiind respinsă această reformă a pensiilor magistraților, însă nu aș vrea să se înțeleagă că e o chestiune de șantaj. În momentul de față, aceste discuții care par că se vântură în spațiul public, că mai lăsăm 5% aici, mai coborâm vârsta de pensionare cu un număr de ani, pare mai degrabă o chestiune de șantaj. Asta nu poate fi acceptat. O reformă este o reformă. Așa cum a spus și Dominic Fritz, nu putem să oprim niște principii de funcționare a unui stat modern pe baza unor, să le spunem așa, chestiuni de pus piedică pentru această reformă. Reforma va merge mai departe, de asta pot să vă asigur', a afirmat Ștefan Pălărie.