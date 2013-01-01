Homepage » Actual

Ștefan Pălărie (USR): Constituția să nu mai poată permite existența unor sisteme de pensii speciale

| 21 oct, 18:58

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a susținut marți că cetățenii sunt extrem de revoltați de decizia Curții Constituționale de a respinge reforma pensiilor magistraților iar Constituția nu ar trebui să permită existența unor sisteme de pensii speciale.

 

'Pentru momentul de față discutăm de o decizie a CCR privitoare la procedură. Motiv pentru c are, dacă chestiunea este de procedură, este simplu. Guvernul își poate asuma răspunderea pe un nou pachet de legi de reformă a pensiilor magistraților, asigurându-se că toți termenii procedurali sunt respectați de data aceasta. Dacă e o chestiune de fond, și ne așteptăm pe viitor că e posibil că de data aceasta CSM, cel care trebuia să dea acel aviz în speța de față, o să vină cu o nouă sesizare și va fi respinsă pe fond, așa cum spuneam mai devreme, reforma nu poate fi oprită. Motiv pentru care USR propune, inclusiv dacă acest lucru este necesar, modificarea Constituției. La asta ne referim când discutăm despre referendum, modificarea Constituției în așa fel încât Constituția să nu mai poată permite existența unor sisteme de pensii speciale pentru bresle, categorii și caste', a spus Pălărie la Palatul Parlamentului, întrebat cu ce propuneri merge USR în coaliție în privința reformei pensiilor magistraților.
El a adăugat că sunt posibile în următoarea perioadă negocieri cu reprezentanții CSM în privința noului proiect de lege care va fi inițiat de coaliție.
'Vor exista cu siguranță noi consultări. Ceea ce n-aș vrea însă să se înțeleagă de către cetățenii care astăzi sunt extrem de revoltați de decizia pe care au văzut-o în spațiu public, și anume la un scor extrem de strâns fiind respinsă această reformă a pensiilor magistraților, însă nu aș vrea să se înțeleagă că e o chestiune de șantaj. În momentul de față, aceste discuții care par că se vântură în spațiul public, că mai lăsăm 5% aici, mai coborâm vârsta de pensionare cu un număr de ani, pare mai degrabă o chestiune de șantaj. Asta nu poate fi acceptat. O reformă este o reformă. Așa cum a spus și Dominic Fritz, nu putem să oprim niște principii de funcționare a unui stat modern pe baza unor, să le spunem așa, chestiuni de pus piedică pentru această reformă. Reforma va merge mai departe, de asta pot să vă asigur', a afirmat Ștefan Pălărie.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicuşor Dan

Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante

21 oct, 18:48
Citeşte mai departe
Buzoianu

Buzoianu, la Consiliul miniștrilor Mediului: Tranziția 'verde' costă, dar costă infinit mai mult să nu o facem

21 oct, 18:53
Citeşte mai departe
Mihai Fifor:

Mihai Fifor: Cu excepția României, toate statele membre UE respectă directiva europeană privind salariul minim

21 oct, 18:51
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Dana Rogoz, cascadorie spectaculoasă la mare înălțime: „Simțeam că sunt într-un bungee jumping”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
oana
Ministrul Oana Țoiu va conduce delegația României la Adunarea Generală ONU și va susține intervenția națională în plen
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Ciprian Ciucu, iritat că Sorin Grindeanu a plecat din ședința coaliției: E a treia oară când PSD pleacă! / Ce spune despre candidatura sa la Primăria Capitalei
h
Grindeanu îl avertizează pe Bolojan: „Va trebui să suporte consecințele politice” dacă eșuează a doua oară la CCR
h
Judecătoarea Stoicescu îi cere lui Fritz să plece din România: Cât vede cu ochii! Să ne lase
economica.net
feminis.ro
h
Dana Rogoz, cascadorie spectaculoasă la mare înălțime: „Simțeam că sunt într-un bungee jumping”
h
Actrița franceză Brigitte Bardot se recuperează acasă după o intervenție chirurgicală
h
Vitamina populară care se ia începând cu luna octombrie poate avea un efect neașteptat, avertizează experții
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ