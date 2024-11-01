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Thuma: Am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot

| 23 iun, 20:12

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, lider al PNL Ilfov, a anunțat, marți, că a fost dat afară din PNL, partidul în care a câștigat 'fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot', nu prin numire, 'spre deosebire' de Ilie Bolojan, precizând că nu va renunța la mandatul pentru care cetățenii l-au votat.

 

El a spus că va folosi 'toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură'.
''Epurarea'. Epurările politice din timpul comunismului au fost un coșmar pe care România l-a plătit cu decenii de suferință. S-a terminat totul în decembrie '89, iar imediat după, un mare om politic a exprimat chintesența democrației prin următoarea frază: 'Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine'. Cineva ar trebui să-i spună domnului Bolojan că acel regim a picat pentru că ce numește el reformă seamănă surprinzător de mult cu frica. Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin', a scris Thuma pe Facebook.
Președintele CJ Ilfov a precizat că nu va renunța la mandatul pentru care a fost votat de cetățeni.
'Acum, omul care a trăit din sinecurile pe care azi le critică îmi cere să renunț la mandatul pentru care cetățenii m-au votat. Nu o voi face. Domnul Ilie Bolojan se crede în distopiile lui Orwell și are impresia că unii sunt mai egali decât alții, iar diferența de opinie este o crimă care se pedepsește. Se înșală. Și o să afle', a transmis el.
Potrivit acestuia, 'statutul PNL e clar: ca președinte de filială, demisia se solicită de Biroul Politic Județean Ilfov'.
'Azi, în PNL Ilfov, am susținerea fiecăruia dintre colegii cu care am construit această filială. De aceea nu am demisionat și nu o voi face. Voi folosi toate căile legale pentru a împiedica un abuz să se îmbrace în procedură. Iar pentru cine ține socoteala: După această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR. De la 15%, la 10%. Ãsta e prețul 'reformei': Un PNL mai mic, mai slab, și mai singur, dar mai ascultător. Eu nu am intrat în politică pentru jocuri. Am intrat pentru reprezentare. Sunt aici pentru cei 32 de primari (din cei 40 din județul Ilfov) cu care am mers din ușă în ușă în campanie și pentru comunitățile din Ilfov cărora le-am câștigat încrederea împreună. Ei m-au ales. Ei mă țin aici. Și pentru ei rămân și lupt', a subliniat Thuma.
El a adăugat că a fost dat afară pentru că, 'chipurile', era prea apropiat de PSD, dar Bolojan a declarat că ar susține un guvern minoritar PSD.
'Am fost dați afară din PNL pentru că, chipurile, eram prea apropiați de PSD. Între timp, domnul Bolojan declară azi, după consultările de la Cotroceni, că ar susține un guvern minoritar construit în jurul PSD. Colegii mei au susținut un guvern condus de un premier PNL, până mai ieri, al doilea om din partid. Deci întrebarea e simplă: Cine sunt, de fapt, psd-iștii din PNL?', a mai scris Hubert Thuma.
Biroul Permanent Național al PNL s-a reunit, marți, în ședință, având pe agendă și excluderile din partid ale celor care au susținut Guvernul propus de Adrian Veștea, care nu a întrunit luni în Parlament voturile necesare pentru a fi învestit.
Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat, luni, după votul din Parlament, că PNL nu îi mai dorește pe cei care au trădat încrederea alegătorilor și au susținut sau au făcut parte din Guvernul propus de Adrian Veștea, iar în următoarele zile vor fi luate 'toate deciziile care se cuvin', dar, până atunci, ar fi 'onorabil' ca aceștia să-și dea demisia.
Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, două rezoluții - una prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor, iar cealaltă se referă la solicitarea privind demisia din PNL a lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alinei Gorghiu.

 

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