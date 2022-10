Timiş: Claudiu Buciu, demis definitiv din funcţia de primar al municipiului Lugoj în urma unei decizii a instanţei

Tribunalul Timiş a decis, într-o sentinţă pronunţată miercuri, să respingă definitiv cererea lui Claudiu Buciu, primarul demis al municipiului Lugoj.

”Tip solutie: Respinge cererea. Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Respinge excepţia inadmisibilităţii. Respinge acţiunea. Ia act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Definitivă”, se arată în sentinţa instanţei.

Claudiu Buciu a reacţionat, joi, pe pagina sa de Facebook, în urma deciziei Tribunalului Timiş şi a precizat că rămâne în Primărie în calitate de consilier al actualului primar interimar.

”Dragi lugojeni, instanţa a decis definitiv că Ordinul Prefectului prin care am fost demis din funcţia de primar rămâne valabil. Astfel, instanţa consfinţeşte o situaţie care durează din 8 iulie 2022, data la care am fost demis. Cel mai probabil această situaţie va dura până la următoarele alegeri pentru funcţia de primar. Am decis să rămân în Primărie, până acum în calitate de consilier al Primarului Interimar, iar de acum înainte într-o calitate pe care o voi discuta cu Primarul Interimar, Bogdan Blidariu. Nu e important ce funcţie deţin în Primărie, important este să ducem la capăt zecile de proiecte de finanţare depuse precum şi, la fel de important, să reformăm Primăria şi să consolidăm societăţile nou înfiinţate”, a scris Buciu.

Buciu a explicat că este şi cetăţean român şi cetăţean german, familia sa locuind în această ţară de peste 10 ani.

”Pe cine am deranjat? Sunt cetăţean român, dar şi german. Născut român, la Lugoj. German pentru că familia mea (soţia şi cei trei copii) locuieşte de peste 10 ani în Germania, statul german acordându-ne cetăţenia în condiţii normale. Am candidat menţionând pe toate formularele de candidatură că am dubla cetăţenie. Nimeni nu a avut nimic de obiectat, nici Autoritatea electorală şi nici judecătorii care au validat candidatura şi apoi alegerea mea ca primar. În timpul mandatului am renunţat la domiciliul din Lugoj, stabilindu-mi reşedinţa tot în Lugoj. Fără să încalc nicio lege. Am fost la serviciu zi de zi, indiferent că am avut domiciliul sau reşedinţa în Lugoj”, a subliniat Buciu.

Claudiu Buciu s-a întreabat de ce actualul primar al municipiului Timişoara, Dominic Fritz, cetăţean german, poate ocupa postul de edil.

”E greu de înţeles de ce Primarul Timişoarei nu are nici măcar reşedinţă în Timişoara şi nici cetăţenie română şi poate fi primar (ceea ce e corect), iar eu nu. Cei care s-au “ocupat” de această situaţie nu au câştigat nimic, doar noi am frânat puţin, lovindu-ne mai puternic de rezistenţa anumitor funcţionari din Primărie. Vom recupera întârzierile. Şi vom duce la bun sfârşit tot ce am început. Pentru mine, singura instanţă care mă va judeca corect, vor fi Lugojenii”, a mai scris Buciu.

În 8 iulie 2022, prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu, a emis Ordinul de Prefect prin care l-a demis pe Claudiu Buciu din funcţia de primar al municipiului Lugoj pe motiv că acesta şi-a schimbat domiciliul, în acte, noul domiciliu fiind în Germania.