Titus Corlățean: Am decis să îmi asum candidatura la președinția PSD

''Am decis să îmi asum candidatura la președinția Partidului Social Democrat, la congresul partidului care urmează să fie organizat în toamna acestui an. Traversăm o criză extrem de complicată, de dificilă și știm care sunt motivele. Este nevoie de o echipă nouă în conducerea PSD, de oameni pregătiți, profesioniști, de bună calitate, oameni care să fie integri, care să aibă credibilitate, buni comunicatori, oameni care să vorbească limbi străine, care să știe să relaționeze'', a spus Corlățean, într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

În opinia acestuia, este nevoie de competență, nu de mediocri, ''nu de lideri tranzacționali, care au tranzacționat interesele partidului pentru interesele proprii''.

''Am trecut printr-o traumă în noiembrie, în decembrie, în primăvara acestui an. Am pierdut foarte mulți oameni, electorat, membri și simpatizanți. Este nevoie de o înnoire, de o schimbare profundă de echipă și de stil. Pentru binele PSD, pentru binele a milioane de români. Vă aștept alături de mine într-un proiect care este exclusiv al PSD, în interiorul PSD, între noi, membrii Partidului Social Democrat. Vă aștept alături de mine ca să ducem această luptă necesară, pentru a câștiga această luptă pentru Partidul Social Democrat, pentru oamenii care ne-au susținut și care încă ne susțin și cred în noi, pentru România'', a transmis Titus Corlățean.