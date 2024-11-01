Tomac: Un vot pentru viitorul Guvern e mai mult decât un angajament politic - a devenit o obligație patriotică

Eugen Tomac i-a urat succes premierului desemnat, Luca Niculescu.

''Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică. Cetățenii așteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule. Un vot pentru viitorul Guvern este mai mult decât un angajament politic - a devenit o obligație patriotică'', a scris, pe Facebook, Tomac.

Pe 4 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru.

Însă, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac și-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Pe 5 octombrie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze Guvernul.