Homepage » Actual

Trump denunţă o ”epurare” în Coreea de Sud înaintea unei întâlniri în Biroul Oval cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung

| 25 aug, 18:08

Preşedintele american Donald Trump a atacat luni, în mod brusc, Coreea de Sud, o ţară care, în opinia sa, este prada unei ”epurări”, cu câteva ore înaintea unei întâlniri cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung la Casa Albă, relatează AFP.

 

”CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN COREEA DE SUD? S-ar spune o epurare sau o revoluţie. Nu putem face afaceri în ţară în aceste condiţii”, scrie pe platforma sa, Truth Social miliardarul, fără să precizeze în mod explicit ceea ce atacă.
Preşedintele sud-coreean urmează să fie primit luni la prânz (19.00, ora României), de către Donald Trump, cu care urmează să dicute în Biroul Oval, în care i-a atacat în mod public pe preşedinţii ucrainean Volodimir Zelenski şi sud-african Cyril Ramaphosa.
Întâlnirea lui Donald Trump cu Lee Jae Myung poate lua aceeaşi turnură.
Lee Jae Myung, de stânga, a fost ales în iunie în urma unei crize politice dure.
Lee Jae Myung i-a succedat conservatorului Yoon Suk Yeol, destituit în aprilie după ce a încercat să impună legea marţială.
Fostul şef de stat sud-coreean, care a încercat să răstoarne puterea civilă la 3 decembrie 2024 trimiţând militari înarmaţi în Parlament, este încarcerat, în prezent, dar şi soţia sa.
Procurori sud-coreeani au emis duminică un mandat de arestare pe numele fostului premier Han Duck Soo, suspectat de faptul că l-a ajutat pe Yoon Suk Yeol să declare legea marţială şi că a minţit, după, aceea, în instanţă.
Este posibil ca mesajul lui Donald Trump să se refere la această cirză politică, a cărei paroxism a avut loc la sfârşitul lui 2024, şi la procerdurile judiciare care au urmat.
Noul preşedinte sud-coreean vine la Washington în căutarea unei înţelegeri în dosarele comerciale şi în strategia de adoptat împotriva Coreei de Nord.
Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat sâmbătă teste de rachetă în domeniul apărării antiaeriene, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA.
Ei urmează să discute, de asemenea, mai larg, despre alianţa militară a Statelor Unite cu Coreea de Sud, în care se află staţionaţi aproximativ 28.500 de militari americani.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv

25 aug, 17:55
Citeşte mai departe
Fenechiu

Fenechiu (PNL): Problemele ridicate de PSD au fost analizate de premier, se caută soluții

25 aug, 18:01
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean: În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii pe finalul săptămânii

25 aug, 18:00
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Noul preşedinte polonez, o nouă lovitură pentru Ucraina - Și-a exercitat dreptul de veto
h
Sindicalistul Marius Nistor: Vorbim de boicotarea începutului de an școlar, nu și de grevă generală
h
Orașele din România care rămân în umbră: Românii le consideră subevaluate
economica.net
feminis.ro
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ