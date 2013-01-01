Trump denunţă o ”epurare” în Coreea de Sud înaintea unei întâlniri în Biroul Oval cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung

”CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN COREEA DE SUD? S-ar spune o epurare sau o revoluţie. Nu putem face afaceri în ţară în aceste condiţii”, scrie pe platforma sa, Truth Social miliardarul, fără să precizeze în mod explicit ceea ce atacă.

Preşedintele sud-coreean urmează să fie primit luni la prânz (19.00, ora României), de către Donald Trump, cu care urmează să dicute în Biroul Oval, în care i-a atacat în mod public pe preşedinţii ucrainean Volodimir Zelenski şi sud-african Cyril Ramaphosa.

Întâlnirea lui Donald Trump cu Lee Jae Myung poate lua aceeaşi turnură.

Lee Jae Myung, de stânga, a fost ales în iunie în urma unei crize politice dure.

Lee Jae Myung i-a succedat conservatorului Yoon Suk Yeol, destituit în aprilie după ce a încercat să impună legea marţială.

Fostul şef de stat sud-coreean, care a încercat să răstoarne puterea civilă la 3 decembrie 2024 trimiţând militari înarmaţi în Parlament, este încarcerat, în prezent, dar şi soţia sa.

Procurori sud-coreeani au emis duminică un mandat de arestare pe numele fostului premier Han Duck Soo, suspectat de faptul că l-a ajutat pe Yoon Suk Yeol să declare legea marţială şi că a minţit, după, aceea, în instanţă.

Este posibil ca mesajul lui Donald Trump să se refere la această cirză politică, a cărei paroxism a avut loc la sfârşitul lui 2024, şi la procerdurile judiciare care au urmat.

Noul preşedinte sud-coreean vine la Washington în căutarea unei înţelegeri în dosarele comerciale şi în strategia de adoptat împotriva Coreei de Nord.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat sâmbătă teste de rachetă în domeniul apărării antiaeriene, potrivit agenţiei oficiale nord-coreene de presă KCNA.

Ei urmează să discute, de asemenea, mai larg, despre alianţa militară a Statelor Unite cu Coreea de Sud, în care se află staţionaţi aproximativ 28.500 de militari americani.