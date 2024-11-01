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Turcan: PNL și USR au depus o sesizare la CCR cu privire la numirea conducerii interimare a televiziunii publice

| 06 oct, 17:14

 

PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la numirea conducerii interimare a Societății Române de Televiziune, a anunțat marți deputata liberală Raluca Turcan.

 

 

 

'PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională cu privire la numirea interimară la conducerea televiziunii publice. Am realizat acest demers pentru că numirea interimară realizată în Birourile permanente reunite încalcă atât legislația privind funcționarea televiziunii publice, cât și jurisprudența Curții Constituționale. Legea privind organizarea și funcționarea televiziunii și radioului public prevede ca aceste numiri interimare să poată să fie realizate în Birourile permanente reunite dacă plenurile reunite nu se pot convoca și reuni din lipsă de cvorum. Așadar, această procedură nu a fost îndeplinită, nu există niciun element care să arate că s-a intenționat convocarea plenurilor reunite și că nu s-a putut realiza lucrul acesta și că nu a fost cvorum. Ca atare, Birourile permanente reunite s-au substituit unui text de lege care vizează plenurile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului', a declarat Raluca Turcan la Parlament.
Potrivit deputatei, Curtea Constituțională s-a pronunțat pe o hotărâre a Parlamentului și, de asemenea, s-a autosesizat pe o altă hotărâre a Parlamentului privind numirea din partea Guvernului la conducerea televiziunii publice.
'Noi cunoaștem exact cadrul în care poți sesiza Curtea Constituțională, și anume, Curtea se poate pronunța pe hotărâri ale Parlamentului sau pe acte normative. Birourile permanente reunite au fost alese ca subterfugiu pentru a recurge la numirea la conducerea televiziunii publice, tocmai pentru că majoritatea creată PSD-AUR își imaginează că la Curtea Constituțională nu se poate iniția acest demers de sesizare pe hotărârile Birourilor permanente reunite. Sperăm ca această decizie să vină, pentru că a fost încălcată Legea de funcționare a televiziunii și radioului public și de asemenea o majoritate parlamentară, chiar și cea între PSD și AUR, nu se poate substitui unui text de lege', a adăugat Raluca Turcan.
Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat, la rândul său, că, 'pentru a acoperi eventuala problemă legată de faptul că această Curte Constituțională n-ar putea să verifice constituționalitatea unei hotărâri a Birourilor permanente', a înaintat și o acțiune în contencios administrativ.

 

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