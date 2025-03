Țuțuianu: La finalul lunii martie aprobăm noile organigrame cu posturile reduse de la instituțiile subordonate SGG

'Cele 1.800 de posturi sunt aferente instituțiilor care sunt în coordonarea Secretariatului General și Cancelariei Primului-Ministru. Suntem în faza în care se elaborează hotărârile de guvern cu noile organigrame. Numărul de posturi care se taie de la fiecare instituție a fost anunțat public de domnul Oprea în urmă cu două săptămâni. Hotărârile de guvern vor intra, treptat, în 30 de zile pentru aprobare la Guvern', a declarat Adrian Țuțuianu, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.





El a explicat că în anumite situații legislația va trebui modificată și a dat ca exemplu cazul Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).





'Avem câteva situații în care este nevoie să modificăm legea, pentru că prin lege a fost stabilit numărul maxim de posturi și aprobată organigrama și sunt câteva instituții, cum este, de exemplu, DNSC-ul, unde avem nevoie de aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, unde estimăm noi că am putea să finalizăm procesul de reorganizare în termen de 60 de zile. Deci, ca să conchid, undeva în partea ultimă a lunii martie veți putea să luați act de faptul că se aprobă noile organigrame cu numărul de posturi reduse, așa cum am comunicat anterior', a declarat Țuțuianu.





Acesta a precizat că din cele 1.800 de posturi care vor fi reduse 'aproximativ 30% din posturi sunt ocupate, 70% sunt posturi vacante'.





' O parte din aceste posturi sunt posturi vacante care trebuie desființate, și e un avantaj important pentru că ele au fost bugetate, și în condițiile în care le-am desființat înseamnă creăm o economie. Pe de altă parte, nu se mai angajează în viitor și sunt și posturi ocupate în toate aceste instituții, acolo unde vom aplica niște criterii. (...) Am făcut, pe medie, o reducere între 15 și 20 la sută la fiecare instituție și am ținut cont de ce angajamente și obligații avem. De exemplu, la Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a fost creat un Institut pentru Dezvoltare Durabilă, este angajament pentru aderarea la OCDE și atunci aici a trebuit să menținem acest institut, dar în același timp am operat o modificare a numărului de posturi, o reducere a numărului de membri din Consiliul Științific și așa mai departe', a explicat Țuțuianu.





Secretarul general adjunct al Guvernului a dat detalii și cu privire la criteriile care vor sta la baza acestor restructurări.