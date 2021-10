Un spaniol, favorit pentru câștigarea titlului de golgheter din Liga 1

Iată cum arată lista completă a favoriților:

1. Jefte Betancor (Farul Constanța) - Atacantul spaniol conduce în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 8 reușite. Impresionant este și faptul că doar una a fost din lovitură de la 11 metri. Betancor este omul de gol al lui Hagi din acest sezon și continuă forma bună arătată în stagiunea precedentă la FC Voluntari. Practic, el a marcat în 11 etape din acest sezon cât a făcut-o în întreg sezonul precedent. Iar forma bună pe care o are l-a determinat pe managerul de la FCSB, Mihai Stoica, să spună că regretă că nu l-a transferat în această vară. Betancor are cota 3.00 să câștige titlul de golgheter din Liga 1. El a mai evoluat în carieră la Hercules Alicante, Ontinyent, Eldense, Las Palmas, Arandina, Stadl-Paura, Mattersburg, Vorwats și SV Ried.

2. Florin Tănase (FCSB) - Este golgheterul Ligii 1 din sezonul precedent, însă în actuala stagiune a avut probleme medicale și abia acum este din nou apt de joc. Tănase are 3 goluri marcate și pare că a pierdut cumva cursa cu Jefte Betancor, motiv pentru care este considerat abia al doilea favorit la câștigarea Ligii 1. La pariuri online , el are cota 10.00 să reușească să câștige trofeul pentru al doilea an la rând. În ediția precedentă, fotbalistul de la FCSB a marcat de 24 de ori, cifre impresionante. A fost cel mai bun sezon din carieră, ținând cont că anterior nu trecuse niciodată de 15 goluri. Rămâne însă de văzut dacă va rămâne și din iarnă la FCSB, în condițiile în care a anunțat că își dorește să plece. Tocmai din acest motiv el și-a renegociat clauza de reziliere, care acum este de 3 milioane de euro.

3. Elvir Koljic (Universitatea Craiova) - Atacantul bosniac are cota 12.00 să fie golgheterul Ligii 1. El a marcat un singur gol în acest sezon de Liga 1 și pare că nu a trecut încă peste problemele medicale ce i-au marcat ultimii ani. Atacantul bosniac a revenit după o accidentare gravă și pare departe de forma arătată în momentul în care a sosit în România. De altfel, el este deja la a doua accidentare gravă, dar clubul din Bănie are încredere în el.

3. Jovan Markovic (Universitatea Craiova) - A marcat deja patru goluri pentru Universitatea Craiova în acest sezon și este o surpriză plăcută. Împrumutul la Clinceni din ediția precedentă i-a priit atacantului în vârstă de 20 de ani, care a debutat recent și în naționala mare a României . În aceste condiții, Markovic este cu siguranță un jucător de urmărit în acest sezon,cu mult potențial. Pare însă că are în continuare kilograme în plus și este indisciplinat tactic. El are cota 12.00 să devină golgheterul Ligii 1.

5. Gabriel Debeljuh (CFR Cluj) - Vârful croat în vârstă de 25 de ani are o singură reușită în acest sezon de Liga 1. În plus, a avut probleme medicale în startul sezonului. În ediția precedentă, atacantul croat a marcat 8 goluri pentru CFR Cluj. Cel mai bun sezon al său în Liga 1 este 2019/2020, când a punctat de 12 ori. Lui Debeljuh îi va fi însă greu să își păstreze locul de titular, având în vedere că și Denis Alibec s-a refăcut după o accidentare. Croatul are cota 15.00 să fie golgheterul Ligii 1.

5. Daniel Popa (Chindia) - Și el are tot cota 15.00 pentru a deveni golgheter. Popa a marcat 3 goluri în acest sezon și impresionează prin stilul său bătăios, prin care le pune mereu probleme fundașilor adverși. Sezonul precedent a marcat de 8 ori pentru Chindia, dar startul bun din actuala stagiune îi dă încredere că își poate depăși performanța.

7. Deian Sorescu (Dinamo) - Jucătorul în vârstă de 24 de ani a avut un start în forță de sezon, dar în ultima perioadă evoluțiile sale au fost ceva mai slabe. Are 6 goluri marcate în acest sezon și speră ca venirea lui Mircea Rednic îl va readuce în formă. Sorescu a marcat ediția precedentă 7 goluri, dar cel mai bun sezon în Liga 1 a fost 2019/2020, în care a punctat de 10 ori pentru Dinamo. El are cota 17.00 să câștige titlul de golgheter.

7. Claudiu Petrila (CFR Cluj) - Și el are tot cota 17.00 să fie golgheterul Ligii 1. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a impresionat în acest sezon, în care a marcat de 4 ori. De altfel, de el s-au interesat deja mai multe echipe importante din Franța și Germania, dar și Galatasaray Istanbul. E considerat unul dintre cei mai promițători jucători din Liga 1.

