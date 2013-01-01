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Ungureanu: Pacienți cu boli foarte grave sunt împiedicați de statul român să aibă acces la tratamente moderne

| 21 oct, 18:51

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a atras atenția, miercuri, asupra cazurilor unor pacienți din România, cu boli foarte grave, care au trebuit 'să fugă în afara țării' să-și facă rost de un tratament pe bază de canabis medicinal.

 

'Unii dintre pacienții din România cu boli foarte grave au trebuit să fugă efectiv în afara țării să-și facă rost de un tratament pe bază de canabis medicinal. Astăzi nu vorbim despre politicieni, nu vorbim despre politică, vorbim despre pacienți din țara noastră care sunt discriminați, hărțuiți de statul român și împiedicați să aibă acces la tratamente moderne pe care le avem în 25 de țări ale Uniunii Europene. Vorbim despre Giancarlo, vorbim despre un român căruia nu i se permite să folosească medicamente pe bază de canabis în țara noastră, în condițiile în care are rețete de la un medic despre asta', a declarat Ungureanu la Palatul Parlamentului.
Acesta a amintit că în Parlament există un proiect de lege semnat de 83 de deputați și senatori de la toate partidele prin care astfel de tratamente pot deveni legale și în România.
'Noi, parlamentarii, am preluat problema unor bolnavi, problema unor aparținători de bolnavi. Noi vorbim despre tratamente pe bază de canabis la televizor și în o parte a presei apare că cineva vrea să legalizeze droguri pe poarta din dos. E o luptă surdă pentru oameni ca Giancarlo, oameni care sunt hărțuiți de statul român, care e obligat prin Constituție să-i ajute. (...) Mai spun o dată, astăzi nu vorbim despre politică, nu vorbim despre USR, PSD, PNL, despre niciun partid, vorbim strict despre pacienți, și în niciun caz nu vorbim despre consumul de droguri în scop recreațional. Repet, și o voi spune de 100 de ori, vorbim strict despre medicamente pe bază de rețetă, care au extracte din canabis în doză farmaceutică', a afirmat Ungureanu.
Giancarlo Cristea este unul dintre pacienții care se tratează cu canabis medicinal și care s-au confruntat cu probleme în România din acest motiv. El a fost prezent la conferința de presă de la Parlament.
Cristea a declarat că suferă de o boală autoimună incurabilă care i-a afectat viața foarte grav.
'Din cauza bolii ajunsesem în 2014-2015 să cântăresc 38 de kg. Am descoperit accidental, cât încă eram în România, efectele canabisului și pentru că în țara noastră canabisul era, ca și acum, foarte strict incriminat și nu i se recunosc beneficiile medicale, am decis să emigrez în Marea Britanie. În Marea Britanie legalizarea a avut loc în 2018 și din 2019 am devenit unul dintre primii 10 pacienți care au primit prescripție de canabis medicinal. Canabisul mi-a schimbat viața, mi-a redat viața după ani de suferință, foarte mulți ani în care ajunsesem să fiu o povară pentru familia mea. Nu mai puteam să am un loc de muncă și aveam nevoie de îngrijire aproape permanentă', a spus Giancarlo Cristea.
El a menționat că în 2023 a reușit să treacă de punctul vamal de la Aeroportul Otopeni fără probleme cu tratamentul cu canabis medicinal, însă un an mai târziu, când a venit în vacanță în România cu familia, pe același aeroport a fost considerat traficant de droguri de risc și tratamentele i-au fost confiscate.
'Au urmat 18 luni de procese și am obținut trei victorii în instanță. Ultima, la Curtea de Apel București. Am obținut o decizie definitivă și irevocabilă conform căreia DIICOT îmi confiscase în mod abuziv mie și soției tratamentele cu canabis. Completul de judecători a dispus restituirea tratamentelor, de aceea sunt astăzi aici. Parte din motivul pentru care am venit de data aceasta a fost să-mi recuperez tratamentul. Luni, 19 octombrie, Biroul de Combatere a Crimei Organizate mi-a restituit tratamentul, însă extazul a durat foarte puțin și s-a reinstaurat agonia după doar o oră, când am fost oprit în trafic precum ultimul infractor, ultimul bandit, de către o dubă a Jandarmeriei, am fost înconjurat de 6-7 jandarmi care deja erau cu camerele de filmat în mână și deja știau ce am asupra mea, deși nu scosesem tratamentele restituite din punga de dovezi, având numărul de dosar și având sigiliul Biroului de Combatere a Crimei Organizate lipit încă pe pungă', a precizat Cristea.
Giancarlo Cristea a adăugat că a fost informat că se va deschide un dosar penal in rem pentru posesie fără drept de substanțe interzise.

 

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