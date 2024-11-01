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Vicepreşedinte PNL: Nicuşor Dan, primul preşedinte care va aduce extremismul la guvernare

| 22 iun, 20:29

Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru afirmă, luni seară, că preşedintele Nicuşor Dan este primul şef de stat care va aduce extremismul la guvernare, după ce premierul desemnat Adrian Veştea a discutat cu preşedintele AUR, George Simion, despre o posibilă susţinere pentru învestirea Guvernului.

 

"Nicuşor Dan, primul preşedinte care va aduce extremismul la guvernare. După aproape două luni de negocieri, blocaje şi declaraţii contradictorii, românii au dreptul să întrebe care a fost scopul acestui spectacol politic dacă rezultatul este construirea unei majorităţi care depinde de voturile AUR. Vedem cum o formulă de guvernare pro-europeană a fost abandonată, iar un partid extremist şi ostil ajunge să joace un rol decisiv în stabilirea direcţiei României", a scris, luni seară, Alexandru Muraru, pe Facebook.
Potrivit acestuia, "după ani întregi în care clasa politică a avertizat asupra pericolului extremismului, asistăm acum la un moment în care AUR este scos din izolare de preşedintele României".
"George Simion este un politruc sinistru. Faptul că are interdicţie de intrare atât în Ucraina, cât şi în Republica Moldova ridică numeroase semne de întrebare cu privire la vulnerabilităţile pe care le are Guvernul Veştea, garantat acum de extremişti. Chemarea lui Adrian Veştea la discuţii cu AUR şi faptul că Simion i-a cerut lui Nicuşor Dan să spună dacă AUR este un partid extremist reprezintă o schimbare majoră a raportului de forţe din politica românească şi transmite un semnal pe care mulţi cetăţeni îl privesc cu îngrijorare", a mai transmis vicepreşedintele PNL.
Potrivit acestuia, dacă acest guvern va fi construit cu sprijinul decisiv al AUR, "România intră într-o etapă politică complet nouă, în care influenţa unui partid extremist devine determinantă pentru marile decizii ale statului".
"Dacă Nicuşor Dan va valida o formulă de guvernare dependentă de AUR, atunci pentru prima dată după mulţi ani un partid cu apucături radicale şi iliberale va ajunge să influenţeze direct marile decizii ale statului român. Mai mult de atât, există riscul ca, odată cu schimbarea raportului de forţe politice, să vedem cum Georgescu va fi spălat de sistemul controlat în justiţie", a adăugat Muraru.
Premierul desemnat, Adrian Veştea, şi preşedintele AUR, George Simion, au discutat, luni, înainte de votul de învestire programat pentru ora 21.30.
La plecare, Veştea a afirmat că s-a discutat despre măsuri economice, în schimb George Simion a cerut în continuare precizări din partea şefului statului şi a anunţat că, deocamdată, AUR nu are mandat să voteze Guvernul Veştea.

 

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