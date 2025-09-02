Victor Negrescu: Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu apreciază, vienri, că fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României, dar, pentru a beneficia de această oportunitate, avem nevoie de o abordare pragmatică. ”Este crucial ca accesul la banii europeni să nu fie condiţionat de criterii care vor fi dificil de îndeplinit”, afirmă europarlamentarul.
Victor Negrescu anunţă, vineri, că, la invitaţia biroului Băncii Europene de Investiţii în România, a prezentat situaţia negocierilor privind viitorul buget pe termen lung şi a făcut apel la o poziţie fermă a României în acest dosar important.
”Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României. Dar pentru a valorifica această oportunitate avem nevoie de o abordare pragmatică şi de un plan integrat care să transforme resursele europene într-un nivel de trai mai bun pentru toţi românii”, a scris Negrescu pe Facebook.
Acesta precizează care sunt obiectivele ţării noastre în negocierile pentru bugetul 2028–2034:
- Fonduri semnificative pentru dezvoltare locală
- Subvenţii mai mari pentru fermierii români
- Acces la finanţare pentru IMM-uri
- Continuarea programelor europene în educaţie şi sănătate
Potrivit lui Negrescu, ”este crucial ca accesul la banii europeni să nu fie condiţionat de criterii care vor fi dificil de îndeplinit”.
