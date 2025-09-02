Victor Negrescu: Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României

Victor Negrescu anunţă, vineri, că, la invitaţia biroului Băncii Europene de Investiţii în România, a prezentat situaţia negocierilor privind viitorul buget pe termen lung şi a făcut apel la o poziţie fermă a României în acest dosar important.

”Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României. Dar pentru a valorifica această oportunitate avem nevoie de o abordare pragmatică şi de un plan integrat care să transforme resursele europene într-un nivel de trai mai bun pentru toţi românii”, a scris Negrescu pe Facebook.

Acesta precizează care sunt obiectivele ţării noastre în negocierile pentru bugetul 2028–2034:

Fonduri semnificative pentru dezvoltare locală

Subvenţii mai mari pentru fermierii români

Acces la finanţare pentru IMM-uri

Continuarea programelor europene în educaţie şi sănătate

Potrivit lui Negrescu, ”este crucial ca accesul la banii europeni să nu fie condiţionat de criterii care vor fi dificil de îndeplinit”.