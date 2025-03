Victor Ponta: Confirm faptul că am luat decizia de a candida pentru funcţia de preşedinte

”Am căutat soluţia cea mai elegantă prin care să nu-i deranjez pe liderii PSD care au înţelegea lor cu PNL-ul, ştiu că e mare presiune din partea PNL să fiu dat afară, şi nu mai am calitatea de membru al PSD. Dacă din teamă sau din slugărnicie o să vrea să mă excludă, am mai fost o dată exclus din PSD”, a declarat Ponta.





Victor Ponta a precizat că săptămâna viitoare va depune oficial candidatura pentru funcţia de preşedinte al ţării, el spunând că a strâns peste 200.000 de semnături.

El s-a arătat ”foarte convins” că de data aceasta va câştiga alegerile prezidenţiale.

El e de părere că românii nu vor vota un candidat care să reprezinte partide ”pentru că s-a dovedit că acest lucru este rău”.

Ponta a subliniat că va fi candidat independent, nu din partea unei formaţiuni politice.

El a anunţat că nu va mai fi membru al PSD.

”Eu am avut şi am întotdeauna şi tot respectul, şi toată recunoştinţa şi toată dragostea pentru votanţii PSD, pentru că m-au votat deputat, prim-ministru, preşedinte chiar dacă nu am câştigat şi pentru aceşti votanţi îmi voi face întotdeauna datoria. Am căutat soluţia cea mai elegantă prin care să nu-i deranjez pe liderii PSD care au înţelegea lor cu PNL-ul, ştiu că e mare presiune din partea PNL să fiu dat afară şi nu mai am calitatea de membru al PSD. Dacă din teamă sau din slugărnicie o să vrea să mă excludă, am mai fost o dată exclus din PSD, pentru că am zis că nu e normal ca PSD să-şi dea jos propriul guvern şi să ajungă la mâna lui Iohannis. Am avut dreptate atunci, poate am greşit cu omul de atunci, se poate, aşa, când văd zilele astea mă gândesc, dar pe principiu am avut dreptate şi acum am dreptate şi îmi asum absolut orice fel de sancţiune din partea conducerii oricărui partid”, a mai afirmat Victor Ponta.