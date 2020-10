Victor Ponta, despre fuziunea cu ALDE: ”Nu mai trebuie guvernare cu UDMR, acum suntem noi!”

„Cand am mers impreuna, la prezidentiale, cu Mircea Diaconu, am avut un rezultat bun, am reusit un 10%. În Consiliile Județene, în 24 este Pro Romania, în 7 este ALDE. Separat suntem slabi, impreuna ne cauta si PSD-ul si PNL-ul”, a spus Victor Ponta la Antena 3.

„Fac o parafraza (la gluma că in Romania se fac alegeri ca să știm cu cine guverneaza UDMR). Uite, e Pro Romania si atunci nu mai e UDMR. Nu mai aveti scuza ca mai trebuie sa guvernati cu UDMR-ul, suntem noi”, a declarat Ponta.