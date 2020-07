Victor Ponta și-a unit forțele cu Robert Negoiță la Primăria Capitalei, dar vrea amânarea alegerilor locale

„Pro România va avea candidaţi la Primăria Capitalei, la primăriile de sector şi îi anunţăm săptămâna viitoare, probabil cu Robert Negoiţă. Ne-am unit forţele cu Robert”, a spus Victor Ponta, la TVR 1, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă va candida el însuși la Primăria Capitalei, Victor Ponta a reiterat că Pro România va avea un candidat propriu, despre care şi-a exprimat speranţa că va fi mai bun decât el. „Pro România va avea un candidat care va oferi o alternativă faţă de domnul Nicuşor Dan şi doamna Firea. Pro România o să aibă candidat care va lua multe voturi de la Nicuşor Dan şi de la Gabriela Firea”, a declarat Victor Ponta.

În legătură cu numele doctorului Alexandru Rafila, vehiculat în spaţiul public ca posibil candidat al Pro România la Primăria Capitalei, Victor Ponta a spus: „M-aş bucura, pentru că am o părere foarte bună despre domnia sa”.

S-ar impune amânarea alegerilor locale din cauza coronavirusului, crede Victor Ponta

Pe de altă parte, Victor Ponta crede că ar trebui amânate alegerile locale programate să aibă loc la 27 septembrie și spune că a discutat despre acest subiect și cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, dar și cu alți lideri de partide.

„Sunt 200.000 de oameni (implicaţi în organizare - n.r.). Noi, toţi, ne ducem la acei oameni. Cam care-s şansele să nu ne infectăm, dacă are unul singur COVID? (...) Evident că s-ar impune amânarea alegerilor. (...) În momentul acesta am certitudinea că mă văd cu candidatul meu de la Baia Mare, după care mă văd cu cel de la Mangalia, după care fac o poză cu cel la Călăraşi, după care o poză cu cel de la Botoşani, domnule, dacă are unul? Ciolacu la fel se va vedea, Orban se va vedea la fel, Barna se va vedea la fel, gândiţi-vă că avem 3.200 de primării, cu 3.200 de candidaţi, cu şapte partide sau câte pun. Avem de depus dosare. Şi eu mă uit şi zic: voi chiar vreţi să ne îmbolnăvim toţi?”, a declarat Victor Ponta, la TVR 1, citat de Agerpres.

„Am avut discuţia cu domnul Ciolacu, l-am rugat, i-am spus că ne punem toţi în pericol şi înseamnă că în octombrie o să fim toţi de vină. Asta mai lipseşte, să dea politicienii virusul în toată ţară. Nu ajunge că ne înjură lumea. (...) Toată comunicarea este aberantă. În primul rând, tu spui: purtaţi toţi mască, dar Iohannis, Orban, miniştrii nu poartă niciunul mască. (...) Doi: e ceva groaznic, e periculos (noul coronavirus - n.r.), trebuie să ne închidem în casă, dar mergeţi la alegeri să ne votaţi”, a argumentat liderul Pro România.

„La alegeri, ca la război”

Întrebat ce va face dacă alegerile vor fi, totuși, organizate, Victor Ponta a răspuns: „Participăm la alegeri ca la război, vedem cine se întoarce. Participăm la alegeri, ce să facem, să fugim?”.

Victor Ponta s-a referit şi la semnalul transmis populaţiei dacă va avea loc campania electorală, acela că nu ar fi nicio o problemă cu îmbolnăvirile. „Omul obişnuit zice: dacă lui Orban nu îi e frică să umble prin ţară, să facă campanie, înseamnă că ştie el Orban că nu e, de fapt, nimic cu COVID-ul ăla”, a spus liderul Pro România.

Pe de altă parte, el susţine că nu a avut nicio negociere cu PSD pentru a colabora în alegerile locale și a spus că, în opinia sa, cei care se află în jurul liderului social-democrat Marcel Ciolacu vor ca acesta să piardă alegerile. El a mai susţinut că „PSD nu s-a schimbat faţă de epoca lui Dragnea” şi că „în jurul lui Ciolacu sunt exact oamenii care erau în jurul lui Dragnea”.

„Cu Marcel Ciolacu sunt absolut în regulă, dar restul din jurul lui nu vor să facă nicio alianţă, vor să piardă alegerile, ca să le câştige PNL”, a afirmat Victor Ponta.

Liderul Pro România a mai precizat că partidul pe care-l conduce va avea candidaţi la toate sectoarele, în toate localităţile şi se vor face alianţe în judeţele unde se va impune acest lucru.