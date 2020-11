Violeta Alexandru: PSD este odihnit, n-are ce face, se gândeşte cum ar putea să creeze panică

Violeta Alexandru a fost întrebată, luni seară, la Realitatea PLUS, de ce PSD continuă să susţină că Guvernul va majora TVA şi taxele anul viitor şi a afirmat: ”PSD este odihnit, n-are ce face, se gândeşte cum ar putea să creeze panică, pentru că din această panică vrea să arate cum vine să salveze România şi nu este cazul”.

Ministrul Muncii consideră că PSD nu face decât ”să alimenteze frică, să creeze panică faţă de ceea ce va să fie, fără să fie capabili să ofere soluţii, promiţând fără nicio bază reală şi inducând ideea că va fi un haos după guvernarea PNL, ceea ce nu este adevărat”.

”Am gestionat cel mai greu an de după Revoluţie şi am gestionat cu responsabilitate. Nu ne oprea nimeni să promitem şi totuşi am gestionat cu responsabilitate”, a adăugat ministrul Muncii, precizând că PSD ”minte cum respiră”.

În plus, Violeta Alexandru a afirmat că PSD se ocupă doar cu lansarea de zvonuri şi promisiuni.

PSD a susţinut, în repetate rânduri, că Guvernul va majora TVA şi taxele în 2021, informaţii infirmate de către premierul Ludovic Orban şi ministrul Finanţelor Publice Florin Cîţu.