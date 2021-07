Violeta Alexandru, atac la adresa lui Cîțu: Strategia lui legată de coaliţie la Bucureşti denotă lipsă de profesionalism

"Strategia aceasta - când e complicat, nu e treaba mea şi când îmi foloseşte politic, devine treaba mea - denotă lipsă de profesionalism, o continuă nefericire care nu te ajută să construieşti sau să uneşti, ci dimpotrivă. Nu îmi plac atacurile între colegi. Am fost ţinta principală în ultima perioadă. Punctele mele de vedere vor fi întotdeauna exprimate pentru a clarifica lucrurile. Nu foloseşte nimănui crearea de conflicte acolo unde nu sunt. Nu ar fi mai bine să ne respectăm şi să muncim? Asta le-am promis bucureştenilor", a scris Violeta Alexandru, pe Facebook.



Ea l-a acuzat pe premierul Florin Cîţu că fost "absent", în loc să ajute la Bucureşti, potrivit Agerpres.



"Părea că aştepta la cotitură. Nu este o abordare constructivă pentru binele PNL Bucureşti. Are acum posibilitatea să conducă după cum crede că e mai bine. Cu respect, aş recomanda, pentru autoritatea noului preşedinte de la Bucureşti", a mai scris Violeta Alexandru.



Ea a adăugat că a intervenit când echipele de la sectoare au considerat că este nevoie, preocupându-se să asigure un echilibru în coaliţia dreptei. De asemenea, Alexandru a transmis că îl susţine pe Nicuşor Dan.



"A pleca la câteva luni de lângă un coechipier, a nu fi corect cu el e doar un calcul politic mic cu efecte mari asupra Bucureştiului. Pe mine mă interesează să pun interesele oamenilor pe primul loc, iar, în acest caz, Bucureştiul chiar are nevoie ca toată lumea să pună umărul la treabă. Am fost lângă Nicuşor Dan când lupta să primească sprijin de la Guvern la momentul adoptării bugetului. Ar fi fost bine să îl primească. Un moment complicat", a afirmat fostul preşedinte al PNL Bucureşti.

