Viorica Dăncilă, în fața socialiștilor europeni: PSD nu va face campanie pentru referendum

"Partidul Social Democrat nu va face campanie, nu va face campanie. Este obligația tuturor să facă acțiuni care să arate ce înseamnă acest referendum, dar nu vom face campanie pentru a se lua o decizie sau alta", a spus Dăncilă miercuri la reuniunea la reuniunea Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. În realitate, PSD, în frunte cu Liviu Dragnea, promovează referendumul, susținând familia tradițională.





Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat că va vota la referendum pentru familia tradițională. "Eu voi vota fără ezitare pentru familie, în sensul ei tradiţional, pentru că, în opinia mea, valorile tradiţionale reprezintă rădăcinile unei naţiuni“, a spus Liviu Dragnea pe 11 septembrie, după votul dat în Senat pentru modificarea definiţiei familiei în Constituţie. "Am susținut organizarea acestui referendum și voi participa cu siguranță la scrutin", a mai spus Dragnea atunci.



Ultimul exemplu este cel al președintelui PSD Prahova și președinte al Consiliului Județean, senatorul PSD Emanoil Savin, care a participat la o conferință organizată în Biserica "Adormirea Maicii Domnului" de Coaliția pentru Familie pentru susținerea familiei tradiționale, acțiune care a stârnit critici pe rețelele de socializare.



Viorica Dăncilă a mai spus, potrivit imaginilor video, că sub nicio formă nu este îndreptat referendumul "spre o anumită o orientare sexuală". "Vom vedea ce va ieși dacă vom veni la vot", a adăugat Dăncilă.



Europarlamentarul Cătălin Ivan acuză PSD de dublu limbaj. "Ca sa vedeti singuri, sa nu va mai zic eu, ce inseamna dublul limbaj. Una zic la Bucuresti, alta la Bruxelles. Dragnea zice ca PSD sustine referendumul, Dancila, din pozitia de al doilea om in partid, spune raspicat si repeta de trei ori ca PSD nu sustine acelasi referendum. Cat de ticalos sa fii sa incerci sa folosesti o tema atat de sensibila si importanta in interes personal si nici macar sa nu ti-o asumi pana la capat?", a scris Cătălin Ivan.

