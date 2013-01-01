Homepage » Actual

Volodimir Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv

| 25 aug, 17:55

Ucraina prețuiește cu adevărat sprijinul și livrările 'vitale' ale României de echipament defensiv, a scris pe X președintele Volodimir Zelenski.

 

Președintele Ucrainei a publicat mai multe mesaje de mulțumire către liderii care au transmis felicitări, duminică, de Ziua Independenței țării sale. El a atașat și imagini ale scrisorilor care i-au fost adresate de către lideri cu această ocazie.
'Apreciez amabila scrisoare de felicitare, plină de prietenie, a președintelui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu aceleași provocări de securitate în regiunea noastră și facem eforturi împreună pentru a le contracara. Ucraina prețuiește cu adevărat sprijinul și livrările vitale ale României de echipament defensiv care ne ajută să protejăm orașele și comunitățile noastre. Împreună facem eforturi pentru a ajunge la o pace durabilă', a scris Zelenski, pe pagina de X.
Președintele Nicușor Dan a transmis în scrisoarea lui către liderul de la Kiev că 'România va continua să fie un partener ferm și predictibil pentru Ucraina, atât în ceea ce privește cooperarea în domeniul securității, cât și mai departe, în procesul de reconstrucție și integrare europeană'.
El a afirmat că țara noastră va continua să ofere 'sprijin cuprinzător' țării vecine în ceea ce privește dosarul de integrare.
Șeful statului român l-a asigurat pe Zelenski și că țara noastră va continua să participe la operaționalizarea deciziilor Alianței în perioada următoare.
Nicușor Dan și-a exprimat admirația pentru curajul poporului vecin. 'În ultimele luni am asistat la atacuri barbare ale Rusiei atât asupra unor obiective strategice pentru securitatea energetică a Ucrainei, cât și asupra infrastructurii civile și chiar asupra unor obiective care fac parte din patrimoniul universal. Rusia continuă să încalce în mod repetat principiile înscrise în Carta ONU și normele de drept internațional', a spus președintele României.
Președintele Nicușor Dan a transmis duminică și un mesaj video, în limba engleză, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

 

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv

25 aug, 17:55
Fenechiu

Fenechiu (PNL): Problemele ridicate de PSD au fost analizate de premier, se caută soluții

25 aug, 18:01
abrudean

Abrudean: În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii pe finalul săptămânii

25 aug, 18:00
Legendarul Roger Federer este miliardar, conform Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar, după Ion Ţiriac

x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ