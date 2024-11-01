A murit Mircea Lucescu

Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență București, unde fostul antrenor era internat de mai bine de o săptămână.

Spitalul Universitar de Urgență București informează că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

''Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!'', au transmis reprezentanții SUUB.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie la Spitalul Universitar București, după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal. Ulterior, a suferit un infarct, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat și nu a mai răspuns la tratament.

Fost fotbalist internațional și unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului, Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945, la București.

A fost antrenorul echipei naționale a României între anii 1981-1986, reușind calificarea la Campionatul European de fotbal din Franța - Euro '84. În acest interval, a condus echipa națională în 59 de partide. A antrenat apoi pe Dinamo București (din 1986), formație cu care a câștigat un titlu național (1989-1990) și două Cupe ale României (1985-1986 și 1989-1990), obținând și o calificare în semifinalele Cupei Cupelor (1990).

În vara anului 1990 pleacă în Italia, unde antrenează formațiile Pisa, Brescia și Reggiana. Apoi, în 1997, revine în țară, fiind numit antrenorul echipei Rapid București, cu care a câștigat, în 1998, Cupa României.

La 30 noiembrie 1998, a fost instalat antrenor principal la celebrul club italian Internazionale Milano, fiind însă demis după câteva luni (martie 1999). Revine la Rapid, reușind să câștige campionatul 1998-1999.

Din 2000 până în 2002, Mircea Lucescu antrenează echipa Galatasaray Istanbul, cu care a câștigat Supercupa Europei (2000) și campionatul Turciei (2002). În vara lui 2002 trece la rivala Beșiktaș Istanbul, cu care cucerește, în primul an, campionatul și ajunge în sferturile Cupei UEFA.

A preluat oficial la 16 mai 2004 echipa ucraineană Șahtior Donețk, pe care avea să o transforme într-o echipă de renume în fotbalul european. Sub cârma sa, Șahtior a cucerit opt titluri de campioană națională (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), șase Cupe ale Ucrainei (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) și șapte Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), dar mai ales Cupa UEFA, în 2009, după finala cu Werder Bremen (2-1). În 2013, Mircea Lucescu a devenit cel mai longeviv antrenor din istoria clubului ucrainean de fotbal, iar în 2014 a fost desemnat pentru a opta oară cel mai bun antrenor din Ucraina.

După prolifica perioadă petrecută la Șahtior, a antrenat între 2016 și 2017 echipa rusă FC Zenit Sankt Petersburg, iar apoi, timp de doi ani (2017-2019), echipa națională a Turciei.

Pe 6 august 2024, Mircea Lucescu a fost instalat oficial în funcția de selecționer al echipei naționale a României, pe care o mai ocupase în urmă cu 38 de ani. Și-a încheiat mandatul la echipa națională la 2 aprilie 2026.