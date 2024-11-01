Abrudean: Inițiativele copiilor să le transpunem într-o legislație mai bună

'În afară de faptul că știți cel mai bine problemele cu care vă confruntați, aveți și soluții pe care noi trebuie să le transpunem în legislație. Am început să facem asta și sunt câteva exemple. (...) Important este să avem și lucruri concrete care se întâmplă după astfel de evenimente (...). Sper să avem cât mai multe inițiative concrete care vin din partea voastră și pe care noi să le sprijinim, să le transpunem într-o legislație mai bună pentru voi. Suntem părinți la rândul nostru și unii avem copii mai mari sau mici. Eu am un băiat de șase ani. E mic, dar este o plăcere să-l ascult și, chiar și la vârstă așa de mică, vine cu niște lucruri care mă miră. De la voi, evident că așteptările sunt altele. Știu că aveți propuneri foarte bune pe care le vom discuta, le vom dezbate. Așa că suntem gazde primitoare', a afirmat Abrudean la dezbaterea 'Senat Junior - Anul Național al Copilului - bilanț și perspective'.

El a amintit că anul acesta, în preajma Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor, marcată pe 20 noiembrie, a devenit o tradiție ca unii copii să se adreseze plenului Senatului.

Potrivit site-ului Senatului, Mircea Abrudean, alături de alți senatori, este membru al Grupului de prietenie copii - senatori din cadrul 'Senat Junior', 'un cadru prin care vocea copiilor este auzită la nivel decizional'.

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for legislativ decizional, pe 2 octombrie 2024, un proiect de lege care instituie Anul Național al Copilului în 2025.

'În contextul 'Anului Național al Copilului', toate concursurile de proiecte destinate activităților nonprofit, finanțate de autoritățile locale potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, vor include obligatoriu o componentă dedicată copiilor. Această componentă va avea ca obiectiv promovarea dezvoltării lor armonioase, a accesului la educație, la activități culturale, sportive și de timp liber, precum și protecția drepturilor copilului. Proiectele propuse în cadrul concursurilor trebuie să demonstreze modul în care activitățile planificate contribuie la bunăstarea copiilor, inclusiv prin facilitarea accesului egal și nediscriminatoriu la resursele oferite de proiect. Se va acorda prioritate inițiativelor care vizează copiii din medii vulnerabile', arată Legea 264/2024.