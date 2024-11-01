Homepage » Actual

Ivan: Energia nu ține cont de frontiere; România și Ungaria aplică împreună soluții pentru stabilitatea regiunii

| 25 noi, 18:56

Energia nu ține cont de frontiere, iar România și Ungaria aplică împreună soluții pentru stabilitatea regiunii, a arătat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a discutat marți cu ministrul Comerțului și Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto .

'Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu Szijjarto Peter, ministrul Comerțului și Afacerilor Externe al Ungariei, despre parteneriatul solid dintre țările noastre. Este o colaborare pragmatică, construită pe interese comune, care întărește securitatea energetică a întregii regiuni. Prețul ridicat al energiei este o provocare pentru toți, afectând competitivitatea companiilor și bugetele familiilor', a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.

În context, acesta a reamintit că România accelerează investițiile strategice în producție subliniind că proiecte precum construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și dezvoltarea Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore din Uniunea Europeană, vor aduce mai multă stabilitate și prețuri mai predictibile.

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

ivan

Ivan: Energia nu ține cont de frontiere; România și Ungaria aplică împreună soluții pentru stabilitatea regiunii

25 noi, 18:56
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean: Inițiativele copiilor să le transpunem într-o legislație mai bună

25 noi, 18:58
Citeşte mai departe
Dragoș Pîslaru

Pîslaru: România are toate ingredientele ca, din februarie, să facă un plan de țară

25 noi, 18:51
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Condimentul care ajută la combaterea obezității

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Moșteanu
Moșteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
Rogobete
Rogobete: Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile
Fritz
Fritz: Nu cred că avem spațiu bugetar pentru majorarea salariului minim de anul viitor
ivan
Bogdan Ivan: Pentru o zi România este capitala investițiilor strategice în energie
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Oamenii de afaceri denunță impozitul care pune frână economiei: se pierd investiții vitale
h
VIDEO BREAKING - Incendiu puternic în Domnești: Mai multe autospeciale intervin la fața locului
h
Câți bani plătește statul român pentru a ridica avioane F-16 și Eurofighter contra dronelor
economica.net
feminis.ro
h
Condimentul care ajută la combaterea obezității
h
Un ceas de aur care a aparținut unui cuplu de pe Titanic, vândut la licitație cu 1,78 milioane de lire sterline
h
Udo Kier, actorul german care a jucat în „My Own Private Idaho” şi „Flesh for Frankenstein”, a murit
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ