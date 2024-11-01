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Abrudean (PNL): Guvernul Eugen Tomac - o construcție fără forța reală de a face reforme

| 11 iun, 22:18

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că Guvernul Eugen Tomac ar fi 'o construcție fără forța reală de a face reforme'.

 

'Decizia PNL este clară, după votul dat în unanimitate în forul de conducere al partidului: nu susținem și nu votăm Guvernul Eugen Tomac. Este o construcție fără forța reală de a face reforme. România are nevoie de stabilitate și de asumare politică, cu atât mai mult cu cât nu ar fi corect ca eforturile românilor să fie în van', a scris Abrudean, joi, pe Facebook.
Biroului Politic Național al PNL a decis, joi, să nu susțină învestirea Guvernului propus de premierul desemnat, Eugen Tomac.

 

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