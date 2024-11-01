Abrudean (PNL): Guvernul Eugen Tomac - o construcție fără forța reală de a face reforme
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că Guvernul Eugen Tomac ar fi 'o construcție fără forța reală de a face reforme'.
'Decizia PNL este clară, după votul dat în unanimitate în forul de conducere al partidului: nu susținem și nu votăm Guvernul Eugen Tomac. Este o construcție fără forța reală de a face reforme. România are nevoie de stabilitate și de asumare politică, cu atât mai mult cu cât nu ar fi corect ca eforturile românilor să fie în van', a scris Abrudean, joi, pe Facebook.
Biroului Politic Național al PNL a decis, joi, să nu susțină învestirea Guvernului propus de premierul desemnat, Eugen Tomac.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Tomac: Când am obținut cetățenia română, am încetat orice raport cu Ucraina; am renunțat la cetățenia ucraineană de bunăvoie
10 iun, 19:33
Tanczos Barna, demersuri la CE pentru scoaterea ursului de pe lista speciilor protejate: Situația nu mai poate fi tolerată
10 iun, 19:39
10 iun, 19:36
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57