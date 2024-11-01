Abrudean: România va pierde, probabil, 231 milioane de euro odată cu decizia CCR; e o situație tristă

'231 de milioane de euro! Asta este suma pe care România e probabil să o piardă odată cu decizia Curții Constituționale de astăzi de a amâna pentru a 5-a oară reforma pensiilor magistraților. Într-o Românie dezbinată, greu încercată, unde o mână de oameni se chinuie să aplice reforme sănătoase, cerute de români, de Europa, de partenerii noștri, asumate prin PNRR, o altă mână de oameni îngenunchează orice efort', a scris Abrudean, pe Facebook.

Potrivit acestuia, ca urmare, România are de suferit. 'Nu cred că mai e nevoie să adăugăm ceva la asta. Doar că e o situație tristă, iar România are de suferit', a punctat președintele Senatului.

Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Surse din CCR au precizat că s-a decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanța supremă de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților. Instanța supremă consideră că măsurile din proiectul Guvernului 'pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu'.

Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare, vinerea trecută, Curții Constituționale în care arăta că amânarea deciziei privind pensiile magistraților ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.