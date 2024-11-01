Abrudean: Senatul e pregătit să se reunească în sesiune extraordinară, în urma deciziei CCR privind Legea integrității

''România rămâne cu aproape un miliard de euro din PNRR, după ce CCR a respins sesizarea împotriva Legii biodiversității. Este o veste bună pentru România și pentru proiectele finanțate prin PNRR. Strategia națională pentru conservarea biodiversității este un jalon important, iar îndeplinirea lui protejează o miză financiară de aproximativ 972 de milioane de euro. În această perioadă, fiecare jalon PNRR contează. România trebuie să își respecte angajamentele și să nu piardă bani europeni din cauza unor blocaje politice. Senatul României este pregătit să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară, în urma deciziei CCR privind Legea integrității, și să parcurgă cu rapiditate pașii legislativi necesari'', a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins luni obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026 - 2030 este constituțională în raport de criticile formulate.

De asemenea, Curtea a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în Legea integrității la cererea PSD și AUR prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din lege care menționează încetarea de drept a funcției/ demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Totodată, CCR a declarat neconstituțională sintagma ''persoana care are relații asemănătoare celor dintre soți'' din Legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.