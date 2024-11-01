Adrian Năstase: Am admirat-o pe Rodica Stănoiu pentru claritatea minții și eleganța exprimării

'Au fost multe controverse legate de anumite momente din viața ei, dar a fost o luptătoare și a reușit să le depășească. O discuție între noi nu era niciodată foarte simplă. Am avut destul de multe momente în care nu eram de acord cu ea, dar am admirat-o pentru claritatea minții și pentru eleganța exprimării. (...) Odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă și o parte din viața mea, așa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani. Dumnezeu s-o odihnească și s-o ierte - dacă este cazul!', a transmis Adrian Năstase, joi, într-o postare pe blogul personal.

El își amintește că a întâlnit-o prima dată pe Rodica Stănoiu la Institutul de Cercetări Juridice, în 1974, când s-a angajat acolo.

'Ea lucra deja în institut, în departamentul de drept penal, condus de celebrul Vintilă Dongoroz. Tot în institut lucra soțul ei, Șerban, un distins jurist, cu o cultură enciclopedică. (...) În acei ani, Rodica a ținut cursuri la universități din Canada și din Franța. Era întotdeauna elegantă și distinsă.

După Revoluție, am reușit să o conving să intre în politică și în felul ăsta a fost numită secretar de stat pentru probleme de familie în Guvernul Văcăroiu. A continuat în calitate de senator iar, după alegerile din 2000, am propus-o pentru postul de ministru al Justiției în Guvernul pe care l-am condus', a rememorat fostul prim-ministru.

Rodica Stănoiu a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani.