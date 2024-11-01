Homepage » Actual

Adrian Năstase: Am admirat-o pe Rodica Stănoiu pentru claritatea minții și eleganța exprimării

| 04 dec, 21:53

Fostul premier Adrian Năstase afirmă că Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, care a murit miercuri la vârsta de 86 de ani, a avut o contribuție importantă în reformele din domeniul justiției, inclusiv în negocierile pentru Uniunea Europeană la capitolul JAI.

 

'Au fost multe controverse legate de anumite momente din viața ei, dar a fost o luptătoare și a reușit să le depășească. O discuție între noi nu era niciodată foarte simplă. Am avut destul de multe momente în care nu eram de acord cu ea, dar am admirat-o pentru claritatea minții și pentru eleganța exprimării. (...) Odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă și o parte din viața mea, așa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani. Dumnezeu s-o odihnească și s-o ierte - dacă este cazul!', a transmis Adrian Năstase, joi, într-o postare pe blogul personal.
El își amintește că a întâlnit-o prima dată pe Rodica Stănoiu la Institutul de Cercetări Juridice, în 1974, când s-a angajat acolo.
'Ea lucra deja în institut, în departamentul de drept penal, condus de celebrul Vintilă Dongoroz. Tot în institut lucra soțul ei, Șerban, un distins jurist, cu o cultură enciclopedică. (...) În acei ani, Rodica a ținut cursuri la universități din Canada și din Franța. Era întotdeauna elegantă și distinsă.
După Revoluție, am reușit să o conving să intre în politică și în felul ăsta a fost numită secretar de stat pentru probleme de familie în Guvernul Văcăroiu. A continuat în calitate de senator iar, după alegerile din 2000, am propus-o pentru postul de ministru al Justiției în Guvernul pe care l-am condus', a rememorat fostul prim-ministru.
Rodica Stănoiu a murit miercuri, la vârsta de 86 de ani.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Legea privind combaterea extremismului - trimisă la reexaminare; riscăm amplificarea tensiunilor

04 dec, 21:41
Citeşte mai departe
ghinea

Ghinea (USR): Propunere legislativă pentru combaterea propagandei comuniste

04 dec, 21:55
Citeşte mai departe
Adrian Năstase

Adrian Năstase: Am admirat-o pe Rodica Stănoiu pentru claritatea minții și eleganța exprimării

04 dec, 21:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Prințul Harry face glume referitoare la Trump într-un sketch de Crăciun, în emisiunea lui Stephen Colbert

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
grindeanu
Sorin Grindeanu: Sub conducerea lui Mark Rutte NATO își reafirmă forța și unitatea
Alexandru Rogobete
Rogobete: Voi trimite Corpul de control să investigheze cazul chirurgului care ar fi operat fără specializare ORL
Nazare
Nazare: Peste 10 miliarde de euro pentru România până la final de 2026
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Prețurile apartamentelor au crescut cu 15% în 2025: E o adevărată bătaie pe un tip de locuințe!
h
Rusia răpește copiii din Ucraina și îi trimite în tabere de reeducare. Teroarea la care sunt supuși
h
Apa trece, Diana Buzoianu rămâne! Ministrul Mediului le răspunde contestatarilor și sentorului Daniel Zamfir: Nu va demisiona în urma scandalul momentului
economica.net
feminis.ro
h
Prințul Harry face glume referitoare la Trump într-un sketch de Crăciun, în emisiunea lui Stephen Colbert
h
Adrian Pleşca 'Artan' va fi înmormântat vineri în cimitirul Pantelimon 2
h
Un bărbat a fost acuzat de furt după ce a înghiţit un ou Fabergé în valoare de 19.000 de dolari
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ