ALEGERI LOCALE 2020. Casele de pariuri au stabilit câştigătorul pentru fotoliul de la Primăria Capitalei

Nicuşor Dan este cel care va câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, având o cotă de 1,75, în timp ce Gabriela Firea este creditată cu o cotă de 1,95.

Traian Băsescu, candidatul PMP, are o cotă de 10,00, în timp ce Călin Popescu Tăriceanu, candidatul ALDE, are 50,00, potrivit RomâniaTV.net.

În ţară, marii favoriţi sunt Emil Boc (PNL şi USR PLUS) 1,03 la Cluj-Napoca, Astrid Fodor (FDGR) 1,03 la Sibiu, George Scripcaru (PNL şi USR PLUS) 1,08 la Braşov, Olguţa Vasilescu (PSD) 1,03 la Craiova şi Mihai Chirică (PNL şi USR PLUS) 1,05 la Iaşi.

Citeşte şi ALEGERI LOCALE 2020. Traian Băsescu: "Cred că Nicuşor Dan va ajunge primar"

loading...