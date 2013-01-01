Alfred Simonis a primit 165.000 de euro ca dar la nuntă şi la botezurile primilor doi copii

Potivit Cotidianul, Alfred Simonis a menţionat în declaraţia de avere din 2019 ca a primit ca dar de nuntă 36.800 de euro. În 2020, el a declarat suma de 39.300 de euro ca dar la botezul primului său copil. Suma declarată ca primită la botezul celui de-al doilea copil a fost de 89.000 de euro, conform declaraţiei din 2022.

Publicaţia notează că suma primită la botezul celui de-al treilea copil, desfăşurat în weekend, ar putea să nu fie dezvăluită, având în vedere că declaraţiile de avere nu mai sunt făcute publice.

La aceste evenimente a fost naş Sorin Grindeanu.

Conform aceleiaşi surse, liderul AUR, George Simion, a menţionat în declaraţia de avere din 2023 că a primit 400.000 de euro ca dar de nuntă. La botezul copilului, suma primită a fost de 60.000 de euro, potrivit declaraţiei de avere din 2024.

La rândul său, Ionuţ Stroe (PNL) arăta, în declaraţia de avere din 2023, că a primit ca dar de nuntă 286.800 de lei, 176.200 de euro, 14.200 de dolari americani şi 1.000 de franci elveţieni.

Deputatul Adrian Merka, reprezentantul minorităţii slovace şi cehe din România, menţiona, în declaraţia de avere din 2023, că a încasat 200.000 de euro şi 150.000 de lei la nuntă.

De asemenea, deputatul PNL Alina Gorghiu nota în declaraţia de avere din 2017 că la botezul fiului său a adunat 140.000 de lei şi 102.000 de euro.