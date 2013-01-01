Homepage » Actual

Alfred Simonis a primit 165.000 de euro ca dar la nuntă şi la botezurile primilor doi copii

| 02 noi, 19:15

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a obţinut 165.000 de euro ca dar la nuntă şi la botezurile primilor doi copii, sumele fiind menţionate, la momentele respective, în declaraţiile sale de avere.

 

 

 

Potivit Cotidianul, Alfred Simonis a menţionat în declaraţia de avere din 2019 ca a primit ca dar de nuntă 36.800 de euro. În 2020, el a declarat suma de 39.300 de euro ca dar la botezul primului său copil. Suma declarată ca primită la botezul celui de-al doilea copil a fost de 89.000 de euro, conform declaraţiei din 2022.
Publicaţia notează că suma primită la botezul celui de-al treilea copil, desfăşurat în weekend, ar putea să nu fie dezvăluită, având în vedere că declaraţiile de avere nu mai sunt făcute publice.
La aceste evenimente a fost naş Sorin Grindeanu.
Conform aceleiaşi surse, liderul AUR, George Simion, a menţionat în declaraţia de avere din 2023 că a primit 400.000 de euro ca dar de nuntă. La botezul copilului, suma primită a fost de 60.000 de euro, potrivit declaraţiei de avere din 2024.
La rândul său, Ionuţ Stroe (PNL) arăta, în declaraţia de avere din 2023, că a primit ca dar de nuntă 286.800 de lei, 176.200 de euro, 14.200 de dolari americani şi 1.000 de franci elveţieni.
Deputatul Adrian Merka, reprezentantul minorităţii slovace şi cehe din România, menţiona, în declaraţia de avere din 2023, că a încasat 200.000 de euro şi 150.000 de lei la nuntă.
De asemenea, deputatul PNL Alina Gorghiu nota în declaraţia de avere din 2017 că la botezul fiului său a adunat 140.000 de lei şi 102.000 de euro.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

grind

Sorin Grindeanu: Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile

02 noi, 19:10
Citeşte mai departe
Alfred Simonis

Alfred Simonis a primit 165.000 de euro ca dar la nuntă şi la botezurile primilor doi copii

02 noi, 19:15
Citeşte mai departe
rogobete

Rogobete: 9.969 de candidați la Rezidențiat; am cerut o verificare atentă a tuturor procedurilor

02 noi, 19:14
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Paiele de hârtie, mai dăunătoare pentru mediu decât cele din plastic. Cum justifică oamenii de știință

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
nazare
Alexandru Nazare: Am mare încredere, au fost discuţii intensive cu Standard & Poor's
toi
Oana Țoiu: Holocaustul nu trebuie să rămână un simplu subiect de cercetare academică; este o lecție vie
grind
Sorin Grindeanu: PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
tarz
Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român
psd
PSD a informat S&P că este pregătit să își asume guvernarea țării
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Primarul și viceprimarul unei comune din Giurgiu, reținuți de polițiști. Speța care îi poate trimite în spatele gratiilor
h
Guvernul, somat să îndrepte situațiile „aberante” din noul Cod al Urbanismului: „Nimeni nu mai poate să depună actele”
h
Statul șterge datoriile cu o mână și cere banii cu cealaltă: Mii de firme, prinse în capcana ANAF, riscă executarea silită
economica.net
feminis.ro
h
Paiele de hârtie, mai dăunătoare pentru mediu decât cele din plastic. Cum justifică oamenii de știință
h
Actorul Patrick Stewart, protagonist al francizelor 'X-Men' și 'Star Trek', a murit la 86 de ani
h
Cântăreața Nicki Minaj și guvernatoarea Kathy Hochul se atacă reciproc înaintea alegerilor din New York
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ