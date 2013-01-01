Rogobete: 9.969 de candidați la Rezidențiat; am cerut o verificare atentă a tuturor procedurilor

'Am avut astăzi, la Ministerul Sănătății, prima întâlnire de organizare a concursului, în sistem videoconferință, cu membrii Comisiei Centrale, rectorii celor șase universități de medicină și farmacie și președinta Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Cătălina Poiană. Anul acesta, 7.180 de candidați s-au înscris la Medicină, față de 6.956 anul trecut, iar numărul locurilor a crescut de la 4.354 la 4.481. Pentru Medicină sunt disponibile și 265 de posturi. La Medicină Dentară avem 1.855 de candidați pentru 491 de locuri iar la Farmacie, 934 de candidați pentru 245 de locuri', a scris Rogobete pe Facebook.

El a declarat că a cerut o verificare atentă a tuturor procedurilor, în special a măsurilor de securitate, astfel încât organizarea concursului să nu lase loc de 'îndoieli'.

'Vom continua coordonarea și săptămâna viitoare, pentru definitivarea tuturor detaliilor. Voi participa personal la deschiderea concursului, pentru că îmi doresc să fiu alături de acești tineri într-un moment atât de important pentru viitorul lor. Le doresc tuturor candidaților încredere, concentrare și mult succes', a transmis ministrul Sănătății.