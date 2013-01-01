Sorin Grindeanu: Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile

'Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile. Acest lucru trebuie să se întâmple. Toate lucrurile legate de buget, de taxe, sunt dezbateri legate de anumite taxe care vor fi mai mari la anul și așa mai departe, vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului. Și, da, ne propunem să creștem, conform legii, pensiile. Da, ne propunem să nu avem taxe mărite. Și aici cred că am fost cât se poate de clar și săptămâna trecută, și acum două săptămâni. Nu e loc de nuanțe, dar odată cu bugetul vor fi văzute aceste lucruri, aceste indexări se vor vedea în buget', a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național al partidului.

El a adăugat că România are nevoie, de asemenea, de o lege a salarizării unitare.

'România are nevoie de o lege a salarizării unitare, astfel încât să încadrăm lucrurile pe o piramidă corectă, să eliminăm anumite nedreptăți care se găsesc în acest moment. E nevoie să existe o lege care să fie discutată cu toți partenerii sociali, fie că vorbim de patronate, fie că vorbim de sindicate', a afirmat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă România își permite o majorare a salariului minim brut pe economie, așa cum cer sindicatele, Grindeanu a răspuns: 'Cred că trebuie să discutăm, așa cum am spus și în cazul pensiilor, dar acolo e obligatoriu să existe această indexare a pensiilor și să discutăm aplicat atunci când vom avea bugetul. Și asta va fi, sper, să începem să discutăm undeva la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, pentru că până atunci trebuie să existe următorul lucru: trebuie să existe în vreo două săptămâni acel raport financiar care să cuprindă execuția la sfârșitul lunii octombrie, să vedem deficitul la sfârșitul lunii octombrie. Să vedem. Și înțeleg că domnul prim-ministru le-a cerut miniștrilor ca în termen scurt să trimită din partea fiecărui minister tot ceea ce ține de cheltuielile și de sumele care sunt necesare, pe de o parte, pentru funcționare până la sfârșitul anului, pe de altă parte, pentru facturi, investiții, lucruri care nu au fost prinse în acest moment în buget', a menționat președintele PSD.