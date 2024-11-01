ANAF avertizează asupra unor apeluri telefonice frauduloase efectuate de persoane care se prezintă inspectori ai instituției

| 02 apr, 20:26

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează asupra unor apeluri telefonice frauduloase efectuate de persoane care se prezintă în mod fals drept inspectori ANAF Antifraudă.

 

 

'Atragem atenția asupra unor apeluri telefonice frauduloase (phishing telefonic - vishing) efectuate de către persoane care fură identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În timpul acestor apeluri, pentru a crea aparența realității, sunt folosite date și nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparțin instituției. Astfel, se încearcă folosirea frauduloasă a calității de reprezentant al ANAF pentru obținerea de date personale și bancare', a transmis joi instituția.
ANAF recomandă să nu se dezvăluie informații personale sau financiar-bancare niciunui interlocutor necunoscut, având în vedere că inspectorii ANAF Antifraudă nu solicită telefonic astfel de informații.
'În cazul în care sunt primite astfel de apeluri, vă rugăm să transmiteți prin intermediul formularului electronic de contact disponibil la adresa www.anaf.ro/asistpublic date ușor observabile în timpul unei astfel de tentative de vishing, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data și ora apelului, caracteristici (de exemplu: accent, modalitate de exprimare) ale apelantului care se recomandă a fi un reprezentat al ANAF', recomandă reprezentanții ANAF în comunicat.
Potrivit sursei citate, datele existente vor fi folosite pentru sesizarea organelor de cercetare penală în scopul verificării și instrumentării unor posibile tentative de uzurpare de calități oficiale.

 

