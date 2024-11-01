Bolojan: Am luat decizia să promovăm mâine, într-o ședință de guvern, o reducere a accizei cu 30 de bani

Potrivit premierului, ''și cetățenii, și Guvernul sunt perdanți ai acestei crize generate de războiul din Iran, de creșterea prețurilor la energie''.

''Pentru că e adevărat că aparent încasăm taxa pe valoare adăugată mai mult, pentru că nu se mai vinde motorina cu 8 lei și se vinde cu 10 lei, de exemplu. Și, cel puțin pentru motorina care se vinde la persoanele fizice, la benzinărie, care nu mai introduc bonurile într-un circuit de decontare a TVA-ului, e într-adevăr o încasare suplimentară. Până acum am prelungit scheme de sprijin cu sume mai mari, în care achităm o treime din acciză pentru transportatori. Practic, agricultorii noștri sunt scutiți de plata accizei, ceea ce cumulat înseamnă un miliard de lei, sume care sunt puse de la bugetul de stat'', a declarat premierul la Europa FM.

Decizia de reducere cu 30 de bani a accizei a fost luată după consultarea firmelor din domeniu.

''Astăzi, după consultarea firmelor din domeniu, având două ipoteze de lucru, am luat decizia ca mâine să promovăm printr-o ședință de guvern o reducere, de săptămâna viitoare, a accizei cu 30 de bani, care reprezintă aproximativ 11% din valoarea accizei. (...) Uneori ai vrea să faci anumite lucruri, dar trebuie să vezi ceea ce poți face sau ceea ce îți permiți să faci, Și, în situația în care avem deficitele pe care le avem astăzi, ceea ce își poate permite România este să vină cu această propunere și, pe lângă prima măsură de plafonare a adaosurilor comerciale la nivelul mediu de anul trecut, care a generat o primă reducere de prețuri, tot cu aproximativ 30 de bani, vine și această reducere generală pentru toate companiile, care se va aplica de săptămâna viitoare'', a explicat premierul.

A doua variantă, care ar fi însemnat un efect cumulat mai mare, nu a fost susținută de firme.

''Varianta a doua pe care am încercat-o, de reducere voluntară, în care și statul să contribuie cu o sumă și firmele să contribuie cu aceeași sumă, ceea ce ar fi însemnat un efect cumulat mai mare, nu a fost susținută de firme, nu pentru că poate n-ar fi dorit, ci pentru că pur și simplu sunt niște condiții în piață. Aici nu faci ce vrei, ci faci ceea care este posibil'', a subliniat Ilie Bolojan.

În continuare, a adăugat el, România își produce combustibilii - o parte prin rafinăriile din România din țiței importat sau din țiței românesc.

''Ceea ce se produce din țițeiul românesc am supraimpozitat ca profit, în așa fel încât banii care se câștigă în mod excepțional din resursele țării noastre să se întoarcă înapoi la cetățeni. De asemenea, importăm direct motorină din exterior, pentru că peste 75% din consumul României este motorină, atât pentru că are o componentă importantă pe transportul de călători, transportul de mărfuri și tot ce mișcă în general care susține economia, dar și datorită flotei de mașini și abia puțin peste 20% reprezintă benzina. Deci, noi importăm motorină la prețuri în piață. (...) Pentru a avea un efect în piața românească, atât ca număr, dar și pentru a susține economia, am decis că această reducere se va aplica într-o primă etapă doar la motorină și de săptămâna viitoare ar trebui să mai vedem încă o reducere de prețuri'', a evidențiat prim-ministrul.

Întrebat dacă cei care au motoare pe benzină s-ar putea simți discriminați, șeful Executivului a arătat că ''este posibil să simtă acest lucru'', adăugând că, ''în termeni reali, creșterea la benzină este mult mai mică decât cea la motorină''.

''Practic, creșterile la motorină au fost duble ca impact față de cele de la benzină. Noi avem benzină în exces, pentru a putea produce motorină, rafinăria produce și benzină, în paralel. Benzina o exportăm și rămâne pentru piața românească componenta de motorină. Dar gândiți-vă: când imporți motorină la 10,8 lei, e foarte greu să o vinzi pe piața românească la o valoare mai mică și se face un mix de prețuri, în așa fel încât prețurile să fie la 10,3-10,4, ceea ce de săptămâna viitoare ar trebui să scadă cu încă 30 de bani, să se apropie de 10 lei'', a mai spus Bolojan.

Șeful Guvernului a explicat și cum ar putea România să ajungă la penurie de combustibil.

''Toate țările din Europa și din lume au fost impactate de blocarea tranzitului țițeiului prin strâmtoarea Ormuz. Chiar dacă România nu se aprovizionează într-o pondere mare din această strâmtoare, efectele au fost peste tot. Piața românească va fi una competitivă, adică cumpără la prețurile de pe piețele internaționale, nu ar trebui să avem penurie. În momentul în care vii cu anumite limitări, care nu le mai permit firmelor să cumpere la prețul din piața globală și să vândă cu profit sau nu, cu pierderi foarte mari în piața românească, atunci apare riscul de penurie'', a mai afirmat Bolojan.

Opțiunea pentru a reduce acciza și a nu recurge la soluția de reducere voluntară a fost luată pentru că firmele au spus ''nu avem niciun spațiu să facem acest lucru, iar dacă faceți asta, practic ne obligați să nu mai importăm și va apărea într-o perioadă de timp penuria pe piață''.

''Nu avem nevoie de așa ceva, nu se pune în momentul de față problema unei penurii, dar este important ca prin toate măsurile pe care le luăm să ținem prețurile cât mai jos posibil, atât cât este posibil - subliniez -, nu cât ne-am dori noi, dar în același timp să nu avem efecte colaterale care să însemne perturbații majore, care să creeze deficit de aprovizionare în benzinăriile din România'', a concluzionat premierul.