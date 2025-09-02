AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta şi mai mult votul
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă vineri ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie.
”Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova. Deşi am fost acuzaţi de vrute şi nevrute, în faţa unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie. AUR se retrage din această cursă şi pentru a nu produce şi mai multă dezbinare şi a nu dezorienta publicul. Avem simţul datoriei împlinite”, spune AUR într-un comunicat oficial.
”Nu vrem să fim acuzaţi că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc şi trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România şi istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!”, mai transmite formaţiunea.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
26 sep, 18:53
26 sep, 18:45
AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta şi mai mult votul
26 sep, 18:51
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57