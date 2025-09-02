Homepage » Actual

AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta şi mai mult votul

| 26 sep, 18:51

 

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă vineri ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie.

 

 

 

”Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova. Deşi am fost acuzaţi de vrute şi nevrute, în faţa unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie. AUR se retrage din această cursă şi pentru a nu produce şi mai multă dezbinare şi a nu dezorienta publicul. Avem simţul datoriei împlinite”, spune AUR într-un comunicat oficial.
”Nu vrem să fim acuzaţi că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc şi trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România şi istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!”, mai transmite formaţiunea.

 

