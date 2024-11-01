AUR Bucureşti: Primarul Ciucu blochează tot: proiecte, şedinţe, informaţii către consilierii generali
Coaliţia de guvernare transformă din nou Capitala într-un câmp de negocieri politice, în timp ce bucureştenii stau fără apă caldă, circulă printre gropi şi suportă incompetenţa administrativă de zi cu zi, transmite marţi Organizaţia AUR Bucureşti.
Potrivit AUR, şedinţa CGMB convocată la solicitarea PSD şi PUSL pentru astăzi, la ora 11:00, a fost anulată de primarul general Ciucu.
”În spatele acestor mişcări nu stă vreo preocupare reală pentru oraş, ci un joc de putere pentru funcţii, influenţă şi control asupra instituţiilor şi resurselor publice. AUR nu va participa la acest joc murdar. Noi am fost şi suntem gata să votăm orice proiect care aduce un beneficiu concret bucureştenilor. Am fi votat fără ezitare propunerea privind scutirea de la plata tarifului la apă caldă pentru cei care nu primesc efectiv apă caldă, indiferent cine ar fi iniţiat-o. Am fi votat şi auditul la STB şi Termoenergetica propus de primarul Ciucu, dacă acesta ar fi acceptat să suspende orice majorare de tarif pentru călătoriile STB până la finalizarea auditului”, subliniază AUR într-un comunicat oficial, adăugând că, pentru consilierii formaţiunii, scopul este unul singur: bunăstarea locuitorilor Capitalei.
”Cei cinci consilieri AUR din CGMB vor vota exclusiv în funcţie de impactul real asupra vieţii bucureştenilor. În timp ce PNL, USR şi PSD se acuză reciproc şi îşi blochează şedinţele, realitatea din oraş rămâne aceeaşi: mii de oameni fără apă caldă, infrastructură degradată, administraţie paralizată. Capitala României nu poate fi ţinută ostatică pentru negocieri politice. Bucureştenii nu au nevoie de alianţe conjuncturale şi jocuri de culise. Au nevoie de soluţii şi de implementarea soluţiilor. AUR va susţine orice măsură serioasă care rezolvă problemele oraşului, indiferent de cine o propune”, arată AUR.
