USR Sector 4 îl acuză de ipocrizie pe Băluță: Nu participă la ședințele CL, iar proiectele Opoziției nu sunt dezbătute

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că grupul PSD din Consiliul General va intra în grevă, până când aparatul de specialitate nu va redacta rapoartele necesare proiectelor inițiate de social-democrați. Băluță a menționat că PSD va face plângeri penale pentru abuz în serviciu față de cei care au creat 'un adevărat grup infracțional organizat' la Primăria Capitalei.

'Ipocrizia și dubla măsură a lui Daniel Băluță au depășit toate limitele. La ședințele Consiliului Local al Sectorului 4 nu l-a mai văzut nimeni din noiembrie 2024, prima și singura ședință la care a participat în acest mandat. Convoacă, în schimb, ședințe extraordinare ale Consiliului General și acuză că nu îi sunt puse proiectele pe ordinea de zi, chiar dacă asta e practica lui obișnuită cu proiectele partidelor de opoziție în Sectorul 4. Niciun singur proiect depus de consilierii locali USR în ultimele două mandate nu a ajuns pe ordinea de zi a ședințelor. Nici măcar unul singur, în 5 ani și jumătate de mandat', a scris USR Sector 4, marți, pe Facebook.

Conform sursei citate, deși Băluță susține diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali, acest principiu nu este respectat în ceea ce privește parcările și salubrizarea din Sectorul 4.

'În Sectorul 4, locuitorii plătesc, dar nu primesc. Plătesc 593 de lei pe an taxa Băluță de parcare, dar nu beneficiază de absolut niciun serviciu în schimbul acestei sume. Plătesc una dintre cele mai mari taxe de salubritate dintre toate sectoarele, dar sunt nevoiți să calce în zăpadă topită până la glezne atunci când urcă pe trotuare. La 4 zile de la ultima ninsoare, străzile din spatele blocurilor sunt în continuare pline de gheață și zăpadă troienită. Sectorul 4 i-a rămas mic lui Băluță care visează la Primăria Generală, chiar dacă bucureștenii din toate sectoarele i-au transmis clar că nu-l vor', a completat USR.

Ședința extraordinară a Consiliului General al Capitalei, convocată marți de grupurile PSD și PUSL, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum. Pe ordinea de zi figura un proiect conform căruia bucureștenii au dreptul la facturi diminuate în cazul în care energia termică furnizată nu se încadrează în parametrii contractuali.

Prezent în sală, liderul PSD București, Daniel Băluță, a anunțat că social-democrații vor intra în grevă până când aparatul de specialitate al primarului general nu va redacta documentele necesare desfășurării în bune condiții a ședinței. Totodată, grupul PSD va convoca miercuri o nouă ședință extraordinară a CGMB.