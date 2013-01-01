Potrivit unui comunicat AUR transmis, marți, AGERPRES, demersul vizează clarificarea evoluției tarifelor pe piața asigurărilor obligatorii auto (RCA) și a măsurilor de supraveghere aplicate companiilor de asigurări.

'Având în vedere că polițele RCA s-au scumpit în medie cu 20 - 30% doar în ultimul an, iar șoferii și transportatorii resimt o presiune financiară tot mai mare, considerăm că autoritatea de control trebuie să își depășească rolul de simplu observator al pieței. Conducerea ASF are responsabilitatea să vină în fața Parlamentului pentru a explica de ce prețurile practicate de asigurători cresc de două ori mai repede decât reperul calculat chiar de ASF', se arată în comunicat.

AUR vrea să afle și ce măsuri pregătește autoritatea pentru ca o asigurare obligatorie prin lege să nu devină 'o povară' pentru șoferi și firme, dacă s-au verificat justificările invocate de asigurători (costurile mai mari cu piesele de schimb, cu manopera și cu despăgubirile) și dacă aceste creșteri se regăsesc în daunele plătite efectiv.