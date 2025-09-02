AUR, de acord cu plafonarea adaosului comercial în supermarketuri, ca o măsură temporară

'Noi ne opunem plafonării la producători și ne opunem plafonării care atinge distribuitorii și transportatorii români. Dacă vorbim de o plafonare a adaosului, ea trebuie făcută la nivelul acestor supermarketuri, dar pentru o perioadă de timp stabilită dinainte în care să se rezolve problemele de fond. PSD vine după doi ani și jumătate în care a condus și Ministerul Agriculturii și Guvernul și spune - am stat de doi ani și jumătate și ne-am uitat la soare cu măsura asta de plafonare în vigoare și n-am făcut nimic ca să înlăturăm problema de fond. Până la urmă, toate măsurile de plafonare, cum a fost și la energie electrică în Uniunea Europeană, sunt măsuri temporare. Ele se iau pe o durată de timp bine determinată, astfel încât în perioada aceea să pot să rezolv problema de fond. Dacă (...) nu avem un calendar de a rezolva problemele care au dus la această situație, ne vom trezi peste alți doi ani și jumătate în aceeași situație, că vom avea iarăși nevoie de plafonare', a afirmat Petrișor Peiu într-o conferință de presă susținută la Parlament.

Potrivit acestuia, AUR reproșează Guvernului 'lipsa de viziune și claritate'.

'Ceea ce noi reproșăm Guvernului și coaliției este o lipsă de viziune și de claritate. Nu poți să faci astfel de măsuri fără a avea un buget, un impact fiscal. Deci, nu plafonării la producătorii români, nu plafonării la transportatorii și distribuitorii români. Da, plafonării la supermarketuri, dar împreună cu un calendar de rezolvare a problemelor de fond', a precizat Peiu.

Liderul senatorilor AUR susține că abia în februarie 2026 se va ști dacă România este sau va intra în recesiune economică.

'Intrarea în recesiune nu o vom ști în timp real, pentru că nu va fi un clopoțel care să ne spună. O vom ști când se vor publica datele, pe trimestrele 3 și 4. Pe trimestrul trei probabil că vom avea, la sfârșit de octombrie, mijloc de noiembrie, un semnal de la Institutul Național de Statistică, iar pentru trimestru 4, în februarie anul viitor. Deci vom ști sigur, vom simți această contracție, dacă va fi, vom ști dacă este recesiune sau dacă urmează o recesiune abia în februarie, anul următor', a explicat Peiu.

Senatorul AUR consideră că 'actuala Coaliție cheltuie la fel de mult' indiferent de câte creșteri de taxe ar decide și că deficitul bugetar ar fi fost mai mic dacă în 2024 ar fi fost 'înghețate cheltuielile cu personalul bugetar'.

'Coaliția a făcut o lege a bugetului bazată pe niște date care nu mai sunt valabile. Oricât de multe venituri suplimentare am avea prin creșteri de taxe, actuala Coaliție cheltuie la fel de mult. Dacă ar fi fost înghețate cheltuielile cu personalul bugetar, fără să fie nimeni dat afară, am fi avut astăzi un deficit bugetar cu 44 de miliarde de lei mai puțin la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă 2,4% din PIB. Deci ne-am fi încadrat în ținta de deficit bugetar, dacă Guvernul ar fi înghețat de anul trecut, de când s-a atins pragul datoriei publice de 50% din PIB, dacă îngheța cheltuiala cu salariile personalului bugetar. (...) Dacă Guvernul, anul trecut, nu ar fi crescut salariile profesorilor sau nu le-ar fi crescut cu procentajul respectiv, nu mai trebuia să vină după câteva luni și să le crească norma, să le ia din sporuri', a mai spus Peiu.