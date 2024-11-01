AUR solicită anchetarea penală a celor responsabili de încheierea contractelor cu Pfizer

| 01 apr, 21:09

 

Alianța pentru Unirea Românilor consideră că aceia care au semnat contractele cu Pfizer trebuie să răspundă public pentru consecințe și solicită anchetarea penală a tuturor celor responsabili.

 

 

 

''Pfizer ne pune la plată, Comisia Europeană ridică din umeri. Cine plătește pentru deciziile iresponsabile din pandemie? Informațiile apărute privind pierderea procesului cu Pfizer și obligația României de a plăti doze de vaccin rămase neutilizate confirmă ceea ce AUR a spus încă din timpul pandemiei: deciziile luate atunci au fost netransparente, disproporționate și complet rupte de interesul real al românilor. (...) Nu este normal ca românii să plătească pentru decizii politice greșite, luate fără măsură și fără responsabilitate. Cei care au semnat, au aprobat și au susținut aceste contracte trebuie să răspundă public pentru consecințe. Solicităm anchetarea penală a tuturor celor responsabili, în frunte cu fostul premier Florin Cîțu și miniștrii responsabili. Pentru că, într-un stat normal, greșelile la acest nivel nu sunt plătite de cetățeni, ci de cei care le-au făcut'', susține AUR, într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.
Potrivit formațiunii politice, ''factura acelor decizii ajunge direct la cetățeni, iar România este pusă în situația absurdă de a plăti pentru milioane de doze care nu au fost folosite, în timp ce bugetul este deja sufocat, iar românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari și cu o scădere constantă a nivelului de trai''.
''Suma estimată, în jur de 3 miliarde de lei, ar fi permis măsuri reale pentru români: indexarea tuturor pensiilor cu 2%, scutirea de la plata CASS pentru mame, veterani de război și foști deținuți politici sau reîntregirea burselor pentru elevi. Responsabilii politici ai acestor achiziții există și au nume. (...) În același timp, aceste decizii s-au înscris într-o logică impusă la nivel european, sub coordonarea Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, care poartă o responsabilitate egală pentru acest dezastru. Rezultatul? Contracte opace și secretizate, clauze care ofereau imunitate companiilor farmaceutice, cantități excesive și, în final, o povară financiară uriașă aruncată pe umerii românilor'', arată AUR.
Alianța pentru Unirea Românilor spune că ''notă de plată va fi acoperită, cel mai probabil, din noi împrumuturi, iar împrumuturile de astăzi sunt taxele de mâine''.
''AUR a avertizat încă din timpul pandemiei că aceste contracte ridică semne de întrebare serioase și că România riscă să ajungă în această situație. Am cerut transparență, am cerut explicații, am cerut responsabilitate. Am fost ignorați și am fost făcuți 'negaționiști', 'extremiști' și acuzați că vrem sa ne omorâm aproapele nevaccinându-ne. Astăzi, realitatea confirmă acele avertismente'', a transmis AUR.
Un tribunal din Bruxelles a condamnat miercuri, în primă instanță, Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al instanței, transmite AFP.
Compania farmaceutică americană Pfizer a dat în judecată cele două țări în toamna anului 2023 pentru a impune executarea acestor contracte de achiziție, pe care, în urma încheierii pandemiei, Polonia și România au refuzat să le îndeplinească integral.

 

