Barbu: Ministerul Agriculturii și-a făcut reorganizarea, nu mai poate suporta o tăiere de 10% pe fondul de salarii

| 11 feb, 18:47

Ministerul Agriculturii și-a făcut reorganizarea, nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% pe fondul de salarii, a declarat, miercuri, ministrul Florin Barbu.

 

 

 

''În momentul de față, vă spun foarte clar, a ajuns ordonanța la Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii și-a făcut reorganizarea. Mai mult de atât, Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care nu a cerut bani la rectificarea bugetară pe fondul de salarii și a avut o economie de aproape 14% la fondul de salarii. Ministerul Agriculturii nu mai poate suporta încă o tăiere de 10% pe fondul de salarii'', a afirmat Barbu, după participarea la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.
Potrivit acestuia, Ministerul Agriculturii a trimis către Ministerul Dezvoltării proiectul de ordonanță cu cererea să fie exceptat.
''Această ordonanță a fost retrimisă Ministerului Dezvoltării nesemnată, cu includerea Ministerului Agriculturii ca excepție. (...) Acum două zile'', a explicat Florin Barbu.
El a menționat că la Ministerul Agriculturii s-au desființat 77 de ordonatori de credite, principali, secundari și terțiari.
''Am eliminat aproape 480 de posturi care erau vacante. Întrerupem, de săptămâna aceasta, aproape 380 de posturi, vorbim de persoane detașate și persoane care au îndeplinit stagiul de cotizare și vârsta de pensionare. Am redus aproape 480 de funcții de conducere. Noi ne-am făcut reorganizarea la Ministerul Agriculturii. Dacă venim iarăși cu altă tăiere peste ce am făcut, eu vă spun că Ministerul Agriculturii nu poate funcționa, iar Ministerul Agriculturii este un factor decizional, așa cum s-a întâmplat și în anul 2025, prin atragerea fondurilor europene, când am adus 5 miliarde de euro în România'', a susținut Barbu.

 

Feminis

